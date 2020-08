von Claudia Renk

Die „Stadt.Kunst.Galerie“ hat am Sonntag in den Schaufenstern zahlreicher Geschäfte in St. Blasien eröffnet. Es ist eine stille Eröffnung, und auch eine schleichende, denn die Kunstwerke, die dort zu sehen sind, stehen zum größten Teil schon seit einigen Tagen in den jeweiligen Fenstern. Ab Dienstag wird dann noch eine Leuchtskulptur auf dem Rasenoval vor der Sparkasse dazukommen.

„Wissbegier“ lautet der Titel dieses Bildes von Christel Andrea Steier, das zusammen mit anderen Werken der Künstlerin im Café „Ell“ zu sehen ist. | Bild: Claudia Renk

Eigentlich wären am Sonntag die teilnehmenden Künstler des diesjährigen Bildhauersymposiums in der Stadt begrüßt worden. Aber in diesem Jahr ist alles anders, das Jubiläumssymposium (25 Jahre) wurde auf das kommende Jahr verschoben. So ganz ohne Kunst müssen die St. Blasier und ihre Gäste aber trotzdem nicht auskommen. 41 Künstler haben Werke – nicht nur Skulpturen – zur Verfügung gestellt, die nun in den Schaufenstern zu sehen sind. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf hauptberuflich arbeitenden Bildenden Künstlern aus dem Landkreis Waldshut.

„Das ist alles freiwillig, aus Solidarität“, hebt Christel Andrea Steier, künstlerische Leiterin des Bildhauersymposiums, hervor. Die Künstler, auch die internationalen, haben ihre Werke auf eigene Kosten nach St. Blasien geschickt. Unter ihnen sind gute Bekannte von früheren Symposien, wie Fabian Rucco aus Argentinien oder Maurizio Perron aus Italien, aber auch Johannes Köpfer aus Bernau oder Josef Briechle aus Tiengen. Und auch Künstler, die sich ursprünglich für das diesjährige Symposium beworben hatten, haben sich beteiligt.

Am Montag wird außerdem das Künstlerduo PiaLeto auf dem Vorplatz der Sparkasse mit dem Bau einer Leuchtskulptur beginnen, die dann ab Dienstagabend leuchten soll. PiaLeto sind seit Jahren regelmäßige Gäste des Holzbildhauersymposiums, ihre Skulpturen gingen bisher jeweils spektakulär am Samstag des Symposiums auf dem Domplatz in Flammen auf, um die Schönheit der Vergänglichkeit aufzuzeigen. In diesem Jahr schaffen sie eine Skulptur, die allabendlich leuchten wird und so ihr Statement setzt.

Christel Andrea Steier und der Werbe- und Aktivkreis, die zusammen mit der Stadt das Konzept der „Stadt.Kunst.Galerie“ entwickelt haben, hoffen zudem, dass sich für die Künstler, die stark unter der derzeitigen Situation leiden, auch der eine oder andere Verkauf eines Werkes ergibt. Denn die ausgestellten Bilder und Skulpturen können erworben werden, Kontaktnummern sind in dem Faltblatt zur Ausstellung zu finden, das überall in der Stadt ausliegt.