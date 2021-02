von Christiane Sahli

Die St. Blasier werden sich an ein neues Gesicht im Stadtbild gewöhnen müssen: Seit Anfang des Monats ist Ralf Gerspacher als Gemeindevollzugsbediensteter in der Domstadt tätig. Sein Aufgabengebiet ist umfangreich, dazu gehören auch Tätigkeiten im Bereich der Coronavirus-Krise. Umsichtig, mit Fingerspitzengefühl, aber auch konsequent und klar will er bei der Erfüllung seiner Aufgaben vorgehen.

Ralf Gerspacher wird künftig häufig in der Stadt zu sehen sein, er ist nun für den Gemeindevollzugsdienst zuständig. | Bild: Christiane Sahli

Überwiegend familiäre Gründe haben den 42-jährigen Ralf Gerspacher, der in Altglashütten wohnt, bewogen, seinen Dienst als Geldtransportfahrer bei einer Sicherheitsfirma nach zehn Jahren aufzugeben. An der Stelle im Gemeindevollzugsdienst in der Domstadt habe ihn die Ordnungsfunktion gereizt, sagte er. Es seien Aufgaben, die er bereits in anderen Bereichen, unter anderem im Wachdienst, ausgeübt habe.

Zahlreiche Aufgaben

Umfangreich ist sein Aufgabengebiet in St. Blasien. Dazu gehört unter anderem die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Halten und Parken) sowie die Überwachung und der Vollzug städtischer Satzungen und Verordnungen. Auch die Kurtaxensatzung, deren Kontrolle verstärkt werde, wird der neue Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Blick haben, erklärt Bürgermeister Adrian Probst, ebenso die Kontrolle der Erfüllung der Räum- und Streupflicht. Und als „ganz, ganz wichtigen Punkt“ bezeichnete der Rathauschef, der Bevölkerung durch Präsenz ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Ansprechpartner vor Ort für die Belange der Öffentlichkeit werde Gerspacher ebenfalls sein.

Corona-Regeln

Wichtige Aufgaben kommen auf den Mitarbeiter im Gemeindevollzugsdienst auch in Sachen Coronavirus-Krise zu. Da gelte es, Maskenpflicht und die Einhaltung der Kontaktverbote zu überwachen, aber auch die Kontrolle der Einhaltung der Corona-Bestimmungen in den Einzelhandelsbetrieben, in denen man Gerspacher nun immer wieder antreffen werde.

Konsequent, aber Spannungen vermeiden

„Mit dem Dampfhammer reinzuhauen, ist der falsche Weg“, da ist sich der neue Gemeindevollzugsbedienstete sicher. Für ihn ist die richtige Handhabung der jeweiligen Situation von großer Bedeutung. Es gelte, von Anfang an Spannungen zu vermeiden, durch Gespräche lasse sich manches regeln. Da sei auch Menschenkenntnis wichtig. Über diese verfüge Gerspacher nicht zuletzt dank seiner Tätigkeit als Fußballschiedsrichter und durch seine Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr Feldberg, in der er seit 25 Jahren Dienst tut. Da habe er auch gelernt, in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu behalten, was eine gute Grundlage für seine neue Tätigkeit sei. Aber trotz aller Umsicht ist für Gerspacher auch eine konsequente und klare Linie wichtig.

Respekt und Fingerspitzengefühl

„Herr Gerspacher ist bei uns, weil wir sicher sind, dass er den richtigen Ton treffen wird“, begründete Bürgermeister Adrian Probst die Entscheidung für den Mann aus Altglashütten. Er strahle Respekt aus, aber auch Menschlichkeit, Authentizität und habe Fingerspitzengefühl. Und noch etwas anderes ist für den Bürgermeister ganz wichtig: „Er passt ins Team.“

Der erste Eindruck

Gerspacher selbst fühlt sich schon nach wenigen Tagen wohl mit seiner neuen Tätigkeit. Viel Unterstützung erfahre er von den Kollegen im Rathaus, es sei gut, jemanden im Hintergrund zu haben, der Bescheid wisse, sagte er. Einiges müsse er noch kennenlernen, dennoch ist er sich sicher: „Was Du nicht kannst, kannst Du lernen“.