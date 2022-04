von sk

Während sich die Mitglieder des St. Blasier Gemeinderats und des Menzenschwander Ortschaftsrats sonst eher auf dem Papier mit dem Wald beschäftigen, stand jetzt eine Sitzung der etwas anderen Art auf dem Programm: Passend zum Internationalen Tag des Baumes, der jedes Jahr am 25. April im Kalender steht, haben die Kommunalpolitiker gemeinsam mit den Revierleitern Roland Behringer und Florian Zimmermann, Bürgermeister Adrian Probst und Hauptamtsleiter Eduard Rombach 200 Bäume entlang des Rundbuchenwegs auf der Menzenschwander Sommerseite gepflanzt.

Tag des Baumes Der internationale Aktionstag am 25. April wurde deutschlandweit zum 70. Mal gefeiert. Mittlerweile gilt der Tag als eine der größten Mitmachaktionen im Baum- und Waldschutz. Der Tag wurde 1952 von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) ins Leben gerufen, um auf die starken Waldverluste durch den Krieg aufmerksam zu machen. Der Tag des Baumes soll in der heutigen Zeit dazu motivieren, sich aktiv für den Wald einzusetzen und durch Aktionen und Pflanzungen etwas für Bäume zu tun. (Quelle: www.sdw.de)

„Wir möchten vor Ort zum Thema Wald ins Gespräch kommen“, wird Bürgermeister Adrian Probst in einer Pressemeldung der Stadt zitiert. Denn mit dem praktischen Wissen im Hinterkopf falle auch manche Entscheidung am Ratstisch leichter. Der Stadt St. Blasien gehören rund 730 Hektar Wald in Menzenschwand und rund 50 Hektar Wald im Albtal, der Rest ist Privatwald und Staatsforst. Der trockene Südhang, an dem sich die Mitglieder des Gemeinde- und Ortschaftsrats über den Zustand des Waldes informierten, sei „prädestiniert, um vom Borkenkäfer befallen zu werden“, wird Roland Behringer in der Meldung zitiert. Daher gelte es, so Behringer, auf einen Mischwald hinzuarbeiten, um die Bäume zu stabilisieren.

Hunderte junge Buchen, Flatterulmen, Douglasien sowie Bergahorn und Weißtannen seien von den Förstern und ihren Mitarbeitern zuletzt in dem Waldstück gesetzt worden. Eine weitere Herausforderung werde es sein, die Bäume vor dem Rotwild zu schützen, so Behringer: „Wir müssen Schritt für Schritt in eine andere Richtung kommen“, wird er zitiert. Sein Kollege Florian Zimmermann habe das Zusammenspiel der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes hervorgehoben, die in Menzenschwand eng miteinander verwoben sei.

Nach dem Einblick in den Zustand des Menzenschwander Waldes hatten die Stadt- und Ortschaftsräte die Spaten in die Hand genommen und unter der Anleitung der Förster rund 200 neue Bäume gepflanzt, darunter Wildkirschen, Buchen, Flatterulmen, Tulpenbäume und Lärchen. Es sei interessant gewesen, zu sehen, wie der Waldumbau in die Praxis umgesetzt wird, so der Eindruck von Stadtrat Klaus Dudarewitsch. Die Teilnehmer seien sich einig gewesen, dass die nächste Aktion im Wald schon bald folgen soll.