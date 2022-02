von Sebastian Barthmes

St. Blasien – Nach langer Pause wird die Kleiderkammer des DRK-Ortsvereins St. Blasien heute, Freitag, 18. Februar, erstmals wieder öffnen. Durch die lange Schließung sei der Bestand im Warenlager stark gewachsen, sagt Gisela Berger, die als Freiwillige zusammen Ursula Hofgärtner und Karin Schumacher den Betrieb der Einrichtung stemmen. Besonders Winterkleidung für alle Altersgruppen vom Baby bis zu den Erwachsenen sei vorhanden.

Immer wieder seien in den vergangenen Zeit Kleiderspenden oder auch Bettwäsche abgegeben worden, die dann von den drei Helferinnen begutachtet und einsortiert wurden. Natürlich achte man auch darauf, dass Kleiderstile, die derzeit überhaupt nicht angesagt sind und deshalb zum Ladenhüter werden könnten, nicht im Lager bleiben.

In den vergangenen Tagen hat das Team die Kleiderkammer nun wieder auf Vordermann gebracht. Geöffnet ist sie von nun an wieder freitags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Gebäude am Sportstadion in St. Blasien. Alle Interessenten können das Angebot nutzen, sagt Berger, die Abgabe erfolge kostenlos.