von Christiane Sahli

Sport, Spiel und Spaß werden in dem Sommercamp geboten, zu dem die St. Blasier Vereine Skiclub, Sportverein, Tennisclub und Sportverein Kolleg in der Zeit vom 2. bis 6. August in das Helmut-Hoffmann-Stadion einladen. Die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt, haben die Möglichkeit, verschiedene Sportarten auszuprobieren, zudem stehen ein Ausflug und ein Grillfest auf dem Programm.

Viele Sportarten

Als sehr erfolgreich hatte sich die Premiere des Sommercamps im Jahr 2019 erwiesen, so dass die drei veranstaltenden Vereine – Sportverein, Skiclub und Tennisclub – eine Neuauflage in 2020 geplant hatten. Corona machte dem aber einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr ist das Sommercamp nun wieder möglich und der Sportverein Kolleg ist inzwischen zu den Veranstaltern hinzugestoßen. Sport, Spiel und Spaß stehen auf dem Programm des Sommercamps mit maximal 30 Teilnehmern. Angeboten werden die Sportarten Fußball, Basketball, Beachvolleyball, Tennis, Tischtennis und Leichtathletik sowie kleine Spiele.

Sportabzeichen möglich

Wer möchte, kann auch das Sportabzeichen ablegen, sagte Florian Girgis vom Tennisclub. Die Kinder werden in Gruppen von jeweils zwei Betreuern begleitet, für die einzelnen Sportarten stehen fachlich qualifizierte Trainer und Übungsleiter bereit.

Bei gutem Wetter ist auch ein kleiner Ausflug geplant, etwa ins Schwimmbad oder zum Minigolf. Am letzten Tag des Sommercamps soll es ein kleines Turnier geben, die Woche mit einem Grillfest enden. Bei schlechtem Wetter werde das Camp kurzfristig in die Sporthalle der Fürstabt-Gerbert-Schule verlegt.

Die zum Zeitpunkt des Sommercamps gültige Corona-Verordnung werde beachtet und Maßnahmen erforderlichenfalls angepasst, erläuterte Girgis. „Das Sommercamp ist eine Herzensangelegenheit der vier Vereine“, sagte Girgis. Gerade in Zeiten von Corona mit all den Einschränkungen sei es besonders wichtig, dass die Kinder nun wieder Sport treiben

St. Blasien So sieht das gelungene Ergebnis bürgerschaftlichen Engagements aus Das könnte Sie auch interessieren

Das Sommercamp findet von Montag, 2. August bis Donnerstag 5. August, jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr statt. Am Freitag, 6. August steht der Turniertag mit nur kurzer Mittagspause an, dem sich ab etwa 15 Uhr das Grillfest anschließt. In den Mittagspausen wird ein Mittagessen serviert.

Die Teilnahmekosten betragen 75 für jedes Kind und 60 Euro für jedes weitere Kind der Familie (Mittagessen und Grillfest sind darin eingeschlossen). Interessenten sollten sich bis zum 24. Juli über den Anmeldebogen, der den Flyern beiliegt anmelden. Die Flyer werden in Kürze in den Schulen oder über die Vereine verteilt und auch in einigen Geschäften ausliegen.