von Thomas Mutter

Das Haus und eine geordnete Verwaltung, so sagt man landläufig, verlieren nichts. Ein Jahrhundert und noch ein Jahrzehnt dazu spiegelt eingeschränkt ein Protokollbuch wider, das die örtliche Volksschule (mit ihren verschiedenen Namen und durch alle baulichen Veränderungen hindurch) „mitgeschleppt“, aber vor allem gehütet hat. Das Eröffnungsblatt des „Geschäftsbuches“ aus einer Fabrik in Hannover gibt gleich das Leitmotiv für Lehrende und Lernende vor: „Mit Gott“. Bis kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges werden die pädagogischen und auch schlicht verwaltungstechnischen Zusammenkünfte des Lehrerkollegiums, mit dem Protokoll ab 28. April 1911, als „Hauskonferenz“ bezeichnet.

Die Bestätigung der Beschlüsse werden mehrere Jahre hindurch von der markanten Unterschrift des Oberlehrers Karl Baier eröffnet, dessen Persönlichkeit und Wirken (Leiter des katholischen Kirchenchors und Dirigent des Männergesangvereins) durch die Berichte der alten St. Blasier bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nachgeklungen haben. Die Besprechungen der Lehrer sind dem normalen Schulalltag (trotz des Ersten Weltkriegs, der in den reinen Schulthemen nicht erwähnt wird) und auch den Sorgen der Lehrer (Wohnungsbeschaffung, Fragen nach persönlichen Möbeln!) gewidmet. Und in einem der letzten Einträge des ersten Teils (der am 29. März 1922 endet) wird die Lehrerschaft „darauf aufmerksam gemacht, dass der Stundenplan und die Stundenzeit genau eingehalten werden sollen.“

Derselbe Band nimmt die Protokolle der Lehrerkonferenzen der „Volks-, Haupt- und Mittelschule St. Blasien“ am 20. April 1944 wieder auf – mitten in einer dramatisch schweren Zeit. Und schon bald beginnen die sich dann häufenden Einträge mit den aufgelisteten Altmaterialsammlungen (Lumpen, Knochen, Schrott, Metalle, Papier, Sonstiges). Aber auch die Beurlaubung einer Lehrerin „zur Regelung einer Möbelangelegenheit“ wird dem Kollegium und der Nachwelt übermittelt – selbstverständlich mussten die ausgefallenen Unterrichtsstunden nachgeholt werden.

Einen eigenen Platz im Protokollbuch finden elf Schüler aus St. Blasien, Fischbach und Bernau, die – der damalige Zeitgeist lässt grüßen! – nicht als konfessionsgebunden, sondern als „gottgläubig“ behandelt werden müssen. Auf dieser Linie liegen dann auch die als Protokollnotiz eigens erwähnten Führerstellungen der nationalsozialistischen Jugendorganisationen und das Sportfest der HJ (Hitlerjugend) am 3. Juni 1944.

Es darf heutige Betrachter nicht verwundern, dass der „Lehrkörper“ darauf hingewiesen werden musste, die „Kriegschronik nach wie vor jeden Samstag vorzulegen – gleichzeitig wird die Klasse M 3 für „vorbildliche Zeichnungen im Kriegstagebuch“ lobend hervorgehoben. Daraus leitet sich dann die Aufforderung an die Lehrer ab, „sich in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres in Deutsch vor allem der Führung des Kriegstagebuchs zu widmen“, auch den Ereignissen während der Schulferien. Neben den Kartoffelkäfersuchdiensten an verschiedenen Anpflanzungsflächen des Ortes verbringen am 20. März 1945 (kurz vor den Osterferien) 21 Schüler mit ihrem Lehrer fünf Stunden im Wald zum Holztransport – der Grad der Freiwilligkeit und Begeisterung lässt sich nicht mehr nachprüfen.

Der letzte Eintrag dieses zeitgeschichtlichen Dokuments ist die nicht übertrieben ausgefallene Materialsammlung vom 11. April 1945: Die 281 Kilogramm Papier, Lumpen und Knochen ergaben einen Gesamterlös von 5,74 Reichsmark. Wenige Wochen später war nicht mehr altes Material, sondern neues pädagogisches, geistiges und natürlich auch politisches Gedankengut gefragt.