von Cornelia Liebwein

Einst waren Schlagzeuger fast immer Männer, doch das verändert sich gerade. Zum Beispiel im Musikverein Albtal, wo Katharina Gerth das Schlagwerk bedient. Sie kenne inzwischen einige Frauen und Mädchen, die statt zur Querflöte lieber zu den Schlagzeugstöcken greifen, sagt sie. In Katharina Gerths Familie hat das Trommeln Tradition: Ihr Opa war am Schlagwerk, ihre Mutter und seit 25 Jahren auch sie selbst. „Erfreulicherweise ist jetzt mein Patenkind Luis auch bei uns als Schlagzeuger im Musikverein dabei“, sagt sie.

Albtal Mit 15 Jahren spielte Walter Kaiser die ersten Tone an der Trompete, jetzt musiziert er seit 70 Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Wenn Katharina Gerth mit ihren beiden Holzstöcken Musik macht, ist sie ganz in ihrem Element. Im Alter von 13 Jahren setzte sie sich zum ersten Mal an ein Schlagzeug, lernte das Spielen von der Pike an. Heute ist sie 38 Jahre alt. Im Frühjahr 1995 hatte sie bei ihrem Schlagzeuglehrer Stefan Kaiser mit der Ausbildung begonnen und im Orchester zum ersten Mal 1996 beim Weihnachtskonzert mitgespielt. Sie hatte sich auf Fortschritte in kleinen Häppchen gefasst gemacht, doch mit Talent, Spaß an der Sache, Fleiß und Ausdauer ging es dann doch gut voran. „Aber das ist wie mit dem Führerschein. Richtig Autofahren lernt man erst mit der Praxis“, sagt sie. Motorische Fähigkeiten seien beim Schlagzeugspielen oft die größten Hindernisse: „Teilweise müssen jedes Bein und jeder Arm gleichzeitig etwas anderes machen“, erläutert sie.

St. Blasien Die Spielstärke des Musikverein Albtal ist durch Abwesenheiten für Ausbildung und Studium seiner Mitglieder geschwächt Das könnte Sie auch interessieren

Ein Schlagzeug – auch Drumset genannt – besteht aus vielen unterschiedlichen Instrumenten: Aus einer kleinen und einer großen Trommel, verschiedenen Becken und so weiter. Beim vollen Schlagzeug hatte sie anfangs gerade wegen der motorischen Anforderungen immer wieder Momente, in denen sie den Glauben an sich verlor oder sogar überlegte, aufzugeben.

Jede Trommel, jedes Becken habe in der Notierung jeweils eine eigene Notenlinie, die man mit den Beinen und Armen in Klang umsetzen muss, erklärt sie – eine multifunktionale Aufgabe mit hohem Schwierigkeitsgrad. Polka und Märsche seien kein Problem. Aber: „Bei den anspruchsvolleren Schlagzeugstücken dürfen dann meine Kollegen ran. Ich tobe mich lieber an Becken, Bongos, Tamburin oder am Xylophon aus“, verrät sie trotz ihrer langen Erfahrung.

Ursprünglich nur Interesse an einzelnen Trommeln

Eigentlich habe sie gar nicht Schlagzeug lernen wollen, sondern nur große und kleine Trommel. „Meine beste Freundin war damals in der Musik und ich wollte da so schnell wie möglich dazu, da bot sich die große Trommel an und die wollte ich lernen“, erzählt sie.

Der Aufwand, den ein Schlagzeuger vor und nach den Auftritten hat, ist laut Katharina Gerth groß: Erst muss das Schlagzeug im Probelokal abgebaut und ins Auto geladen werden, dann am Auftrittsort wieder ausgeladen, zur Bühne getragen und aufgebaut werden. Dasselbe Spiel folgt nach dem Auftritt in umgekehrter Richtung: „Man braucht ein großes Auto und am besten ein paar Leute, die tragen helfen. Es ist also etwas zeitintensiver als ein Instrument, das man im Koffer transportiert.“

Trend-Instrumente

Die gebürtige Albtälerin, die derzeit in Hausach im Kinzigtal wohnt und dort als Gemeindereferentin in der katholischen Kirchengemeinde Hausach-Hornberg arbeitet, fühlt sich auch mit den Klängen wohl, die man mit Boomwhackers erzeugt. Boomwhackers sind bunte, verschieden lange Kunststoffröhren, die unterschiedliche Tonhöhen erzeugen. Man schlägt sie gegeneinander oder auf eine Oberfläche und erzeugt so Töne. Performance-Künstler benutzen sie gerne und auch einige Musiklehrer. „Die Schwierigkeit daran war, dass jeder von uns drei Trommlern immer nur zwei Röhren gleichzeitig in der Hand halten konnte und man ständig die Röhren wieder wechseln musste, je nach Ton. Spaß gemacht hat es jedenfalls, auch wenn es eine Menge Übung brauchte, bis wir es draufhatten“, erzählt sie.