von Merlin Frey

Die Stadtverwaltung hat vor Kurzem einen zweitägigen Workshop zum Thema Krisenmanagement in Katastrophensituationen absolviert. Bürgermeister Adrian Probst berichtet, wie es zu dem Seminar kam und wieso er es für elementar wichtig hält, im Bereich Katastrophenschutz gut aufgestellt zu sein. Der Workshop sei nicht verpflichtend gewesen, berichtet Probst. Man habe bereits seit dem Hochwasser 2018 den Entschluss gefasst, die Strukturen in Hinblick auf Katastrophenschutz anzupassen und die Mitarbeiter in dieser Hinsicht zu schulen. „Unser großes Ziel war immer, dass wir den Bereich mit den neuesten Empfehlungen abgleichen.“

Die Schulung nach St. Blasien zu holen, sei dabei gar nicht so einfach gewesen, so Probst weiter. „Normalerweise wartet man zwei Jahre auf so etwas. Doch wir hatten Glück und haben den Zuschlag für das Seminar bekommen.“ Der Bedarf an solchen Workshops nehme tatsächlich zu, bestätigt Henning Hahn, stellvertretender Pressesprecher des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf Nachfrage. „Das betrifft nicht nur das Seminarangebot. So bitter wie es ist; es muss immer erst etwas passieren, damit das Thema Vorsorge und Umgang mit Krisenszenarios in den öffentlichen Fokus gelangt“, sagt Hahn.

„Allerspätestens im Februar wurde auch dem Letzten klar, dass man sich Gedanken machen und konkrete Vorkehrungen treffen muss“, mahnt Probst. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war allerdings nicht der Auslöser der Schulungsmaßnahme, sondern habe das Vorhaben nur bestätigt.

Die Warn-App Nina Mit der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App „Nina“, erhalten Bürger auf ihr Smartphone Warnmeldungen für unterschiedliche Gefahrenlagen wie zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung oder einen Großbrand. Warnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen sind ebenfalls in die Warn-App integriert.

Der Workshop habe mehrere Ziele verfolgt, erklärt der Bürgermeister weiter. Zum einen sollte die Verwaltung in dieser Hinsicht auf den neuesten Stand gebracht und die Arbeit in einem Verwaltungsstab praktisch geübt werden. Außerdem, betont Probst, „kann man aus solchen Übungen heraus viel mit in das Alltagsgeschäft der Verwaltung nehmen. Wie treffe ich schnelle Entscheidungen? Wie interagiere ich in einer Gruppe schnell und effektiv? Wie dokumentiere ich die Dinge schlank?“

Adrian Probst, Bürgermeister von St. Blasien, am Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer im Rathaus. | Bild: Olga von Plate (Stadt St. Blasien)

St. Blasien sei im Falle einer Katastrophe jedenfalls gut vorbereitet, sagt der Bürgermeister. Grundsätzlich sei in Deutschland allerdings vieles in diesem Bereich vernachlässigt worden. „Der Staat muss sich auf seine Kernaufgaben fokussieren. Dabei steht das Thema Sicherheit an oberster Stelle für mich.“ Alles in allem zeigt sich Probst zufrieden mit dem Workshop: „Die Mannschaft hat verstanden, dass das ein wichtiges Thema ist. Da wir einen vergleichsweise kleinen Verwaltungsapparat haben, sind die Entscheidungswege bei uns kurz – das ist ein entscheidender Vorteil.“

Broschüren für alle Haushalte

Darüber hinaus habe man auch die Bevölkerung mit ins Boot geholt, berichtet Susanne Gilg, zuständig für die Pressearbeit der Stadt. „Wir haben uns mit dem Thema in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt und Broschüren vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe an sämtliche Haushalte in der Stadt verteilt.“ Außerdem wurde im Juli zusammen mit der Feuerwehr ein Aktionstag veranstaltet – um die Bevölkerung weiter zu sensibilisieren.

Geplant ist außerdem, dass für die Webseite der Stadt ein spezieller Modus eingerichtet wird, der auf aufwendige Design-Elemente verzichtet. Dieser kann in einer Notlage aktiviert werden und sorgt dafür, dass die Webseite – im Falle einer Katastrophenlage – unter den hohen Aufrufzahlen der Bevölkerung nicht zusammenbricht.