von Christiane Sahli

Vom Ort für den Ort lautet das Motto des vor gut einem Jahr gegründeten Vereins Menzenschwander Team Jugend (MTJ). Einmal mehr haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Vereinsmotto nun wieder umgesetzt: Sie bieten für alle Betroffenen der Corona-Krise einen Einkaufsservice und die Erledigung weiterer Besorgungen an.

#SKverbindet Der SÜDKURIER bringt mit dem neuen Angebot #SKverbindet Menschen, die Hilfe anbieten, mit jenen zusammen, die Hilfe benötigen. Auf einer Internetseite können Hilfswillige anbieten, wo sie mit anpacken wollen. Die Kontaktdaten veröffentlichen wir dann, so dass sich Hilfesuchende direkt an Nachbarn wenden können. Das Angebot ist kostenfrei und basiert SÜDKURIER auf der Idee des Ehrenamts. Wer Hilfe braucht oder Hilfe leisten will, liest über das Angebot des Medienhauses im SÜDKURIER oder hier

Seit gut einem Jahr engagieren sich die MTJ-Mitglieder für den Ort. So rief man unter anderem im vergangenen Jahr die Tradition des Maibaumstellens wieder ins Leben, bei dem Engelpfad durch den Kurpark waren die jungen Menzenschwander ebenfalls federführend. Und auch in Zeiten der Corona-Krise wollen sie sich für ihre Mitbürger engagieren. Da lag ein Einkaufsservice für die von der derzeitigen Situation besonders Betroffenen nahe. Jedem, der erkrankt ist, zu einer Risikogruppe gehört oder einfach Angst hat, das Haus zu verlassen, wird geholfen, unabhängig vom Alter, wenn auch die älteren Menschen die Hauptansprechpartner sind.

Hilfen in der Region Menzenschwand Telefonbestellungen nehmen Michaela Baur (0175/571 93 12) und Alica Dietsche (0152/0749 54 83) entgegen. St. Blasien Telefon 07672/414 32 oder per E-Mail (gemeinsam@stblasien.de). Bernau Unter Telefon 0151/10 25 60 95 werden Einkaufs und andere Aufträge (Gang zur Apotheke oder Post), angenommen. Dachsberg-Nord/Ibach Telefon 07672/99 05 29 (Hilfesuchende sollen ihren Namen und ihre Telefonnummer auf den Anrufbeantworter sprechen, Helfer des Vereins rufen zurück). Dachsberg-Süd Bestellungen werden Montag bis Samstag, 10 bis 12 Uhr, unter Telefon 07754/222 entgegengenommen. Häusern Einwohnermeldeamt, Telefon 07672/931 40, E-Mail: gemeinde@haeusern.de). Höchenschwand Touristinfo (Telefon 07672/481 80, E-Mail: info@hoechenschwand.de).

Übernommen werden Einkäufe aller Art, auch bei Metzger oder Bäcker, ebenso wie Erledigungen bei Post oder Apotheke. Und das nicht nur in St. Blasien, sondern auch in der näheren Umgebung. Ursprünglich war geplant und dies auch mittels eines Flyers bekannt gemacht worden, Bestellungen jeweils bis Freitagmittag anzunehmen und die Einkäufe am Samstag auszuliefern. Da jedoch auch unter der Woche Bedarf besteht, richtet man sich nun nach den Bedürfnissen der Menschen, die den Service in Anspruch nehmen.

Bei der Auslieferung wird darauf geachtet, Kontakte zu vermeiden, die Kosten der Einkäufe werden von der MTJ ausgelegt, die Bezahlung erfolgt, wenn möglich, per Überweisung. Überweisungsträger liegen den Einkäufen bei. Wenn Barzahlung gewünscht wird, will man mit den Bestellern die Modalitäten abstimmen. Die Boxen für die Einkäufe hat die Firma Rotho der MTJ kostenlos zur Verfügung gestellt. An der Erledigung der Einkäufe und Besorgungen beteiligen sich alle rund 40 Mitglieder im Wechsel. In der ersten Woche haben fünf Menzenschwander, ältere und kranke Menschen das Angebot der MTJ angenommen. Man habe eingekauft und Besorgungen bei Post und Apotheke gemacht, berichtet Michaela Baur.