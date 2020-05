von Sebastian Bathmes

Die Domstadt ist für ein gutes und vielfältiges kulturelles Angebot bekannt. In diesem Jahr allerdings, wird von den vielen vorbereiteten Programmen nichts oder nur sehr wenig übrig bleiben. Alle Veranstaltungen, die voraussichtlich in den kommenden Monaten nicht stattfinden können, wurden bereits abgesagt, sagte Bürgermeister Adrian Probst in der Ratssitzung am Dienstagabend im Kursaal.

Probleme durch Corona

Betroffen sind zum Beispiel das Fürstabt-Gerbert-Jubiläum oder das Bildhauersymposium. Eines der Probleme sei, dass Künstler derzeit nicht gemeinsam proben können und auch die Anreise keineswegs sicher stattfinden könnte, erläuterte der Bürgermeister. Chöre und Orchester hatten deswegen bereits im März ihre Teilnahme an dem Gerbert-Jubiläum abgesagt. Auch die Zahl der Sponsoren sei derzeit eher klein.

Bernau/Häusern/St. Blasien Bei Friseuren in Bernau, Häusern und St. Blasien herrscht ein großer Kundenansturm nach der Corona-Pause Das könnte Sie auch interessieren

„Wir fahren auf Sicht und entscheiden zum spätestmöglichen Zeitpunkt über eine Absage“, hatte Probst vor einiger Zeit schon gesagt. Das bedeute, dass die Entscheidung rechtzeitig falle, bevor die Stadt finanzielle Verpflichtungen eingehe, erläuterte er jetzt in der Gemeinderatssitzung. Deshalb sei auch schon frühzeitig klar gewesen, dass „St. Blasien swingt“ in diesem Mai nicht stattfinden könne.

St. Blasien Viele Wege sind nun wieder in Schuss. Doch wegen Corona gibt es noch keine geführten Wanderungen Das könnte Sie auch interessieren

Das internationale Holzbildhauersymposium, das in diesem Jahr zum 25. Mal stattfinden sollte, wird es in der gewohnten Weise auch nicht geben, erläuterte der Bürgermeister in der öffentlichen Gemeinderatssitzung.

Großveranstaltungen nicht erlaubt

Auch da stehe man vor dem Problem, dass die Künstler aus dem Ausland nicht unbedingt anreisen könnten. Abgesehen davon seien mindestens bis Ende August Großveranstaltungen ohnehin nicht erlaubt – das Symposium war für die Zeit vom 30. August bis Sonntag, den 6. September geplant.

St. Blasien Corona und die Folgen: Bald wird es losgehen mit möglichen Streichungen Das könnte Sie auch interessieren

Weil es ein Jubiläumssymposium sein sollte, soll die Veranstaltung aber nicht ganz ausfallen lassen. Also habe man sich über ein verändertes, ein neues Format Gedanken gemacht. „Es soll eine Alternativveranstaltung geben. Es wird wohl auf eine Veranstaltung in einem kleineren Rahmen an einem Tag hinauslaufen“, sagte er Probst am Dienstagabend. Wie dieses Minisymposium aber genau aussehen wird, sei noch nicht klar, erläuterte er.

Er hoffe, dass die meisten Veranstaltungen, die beispielsweise im Rahmen des Fürstabt-Gerbert-Jubiläums stattfinden sollten, im kommenden Jahr stattfinden können, sagte Bürgermeister Adrian Probst.