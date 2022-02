von Sebastian Barthmes

St. Blasien – Als Trauort steht in den kommenden Monaten auch der Habsburger Saal im Kolleg zur Verfügung. Der Gemeinderat hat ihn in seiner jüngsten Sitzung zusammen mit dem Kursaal als zusätzlichen Ort für Trauungen festgelegt.

Paare werden derzeit entweder im Rathaus oder im Eberle-Saal im Haus des Gastes getraut. Weil die Touristinformation umgebaut werden soll und die Mitarbeiter so lange in den Eberle-Saal einziehen, fällt dieser Raum weg, erläuterte Hauptamtsleiter Eduard Rombach in der Gemeinderatssitzung. Deshalb habe die Stadtverwaltung das Gespräch mit dem Kolleg gesucht und die Zusage erhalten, den Habsburger Saal während dieser Zeit kostenlos nutzen zu können. 12 bis 13 Trauungen finden durchschnittlich jährlich in St. Blasien statt, einen Trautourismus und eine zu starke Belastung des Kollegs in dieser kurzen Zeit müsse man also nicht befürchten, hieß es.

Die Umbauzeit der Touristinformation solle möglichst kurz gehalten werden, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Möglicherweise können die Arbeiten bis Pfingsten abgeschlossen werden. Da der Eberle-Saal wegen Corona-Einschränkungen für Hochzeiten oft zu klein war, hat der Rat nun auch den Kursaal als Ort für Trauungen festgelegt.