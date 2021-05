von Christiane Sahli

Zum Weltnichtrauchertag hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine weltweite einjährige Kampagne mit dem Motto „Commit to Quit“ (frei übersetzt: Sag ja zum Rauchverzicht) gestartet, um Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, zu unterstützen. Auch am Kolleg und der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien spielt die Raucherprävention eine große Rolle, unter anderem stehen die Aufklärung in Unterricht und verschiedene Projekte auf dem Programm.

Der Weltnichtrauchertag, der jedes Jahr am 31. Mai stattfindet, wurde 1987 von der WHO ins Leben gerufen und steht seither jedes Jahr unter einem anderen Motto. In Deutschland koordinieren die Deutsche Krebshilfe und das Aktionsbündnis Nichtrauchen seit über 20 Jahren die Aktivitäten, mit denen über die Gefahren des Tabakkonsums, insbesondere für Kinder und Jugendliche, aufgeklärt werden soll. Die beiden Organisationen haben für Deutschland für dieses Jahr das Motto: „Qualmst Du noch? Ich hör auf“ ausgegeben.

Auch wenn tendenziell weniger Jugendliche zur Zigarette greifen als noch vor einigen Jahren, ist Raucherprävention an den Schulen nach wie vor von großer Bedeutung. Viel leisten in dieser Hinsicht das Kolleg und die Fürstabt-Gerbert-Schule. Im Kolleg steht in der siebten Klasse das Thema der Mensch, seine Organe – und damit verbunden auch das Rauchen und seine Auswirkungen auf die Lunge auf dem Lehrplan, sagte Chantal Behringer, im Kolleg für die Suchtprävention zuständig. In Klassenstufe neun steht ein Drogen- und Suchttag auf dem Programm.

Was das Rauchen betrifft, waren in den vergangenen Jahren unter anderem eine Fachärztin der Lungenfachklinik in St. Blasien, spezialisiert auf das Rauchen, und Mitarbeiter der Waldshuter Fachstelle Sucht vor Ort. An sechs Stationen hatten sich die Schüler mit dem Thema Sucht befasst, so auch mit legalen Drogen wie Tabak und Alkohol. Unter anderem wurde bei einem Versuch man aufgezeigt, wie sich Watte unter dem Einfluss von Rauch verfärbe, so Chantal Behringer.

Die Schüler hatten zudem Gelegenheit zu Gesprächen mit den Experten. Ihr sei es wichtig, Experten einzuladen, nicht nur wegen deren Fachwissen, sondern auch, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, aus ihrer Rolle als Schüler herauszutreten und abseits des Unterrichtes offen mit den Fachleuten zu sprechen. Im Internat wird ebenfalls viel Wert auf vorbeugende Maßnahmen gelegt.

Gegründet wurde inzwischen ein Arbeitskreis Suchtprävention, dem fünf Internatspädagogen und die Krankenschwester des Kollegs angehören. Es gelte, ein Präventionskonzept zusätzlich zu den bereits vorhandenen Maßnahmen zu erstellen, sagte die stellvertretende Internatsleiterin Stephanie Duttenhöfer. Je nach Klassenstufe stehen dann für die jugendlichen Raucher Gespräche mit den Erziehern an, Elternbriefe, das Führen eines Rauchertagesbuches und in der zehnten Klasse auch Sanktionen wie das Verbot der Handynutzung. Besonderer Wert werde darauf gelegt, die Nichtraucher zu bestärken, so Stephanie Duttenhöfer. Daher gebe es am Kolleg auch einen Nichtraucherbonus in Form von zusätzlichen Heimfahrtwochenenden.

In der Fürstabt-Gerbert-Schule wird das Thema Rauchen ebenfalls im Unterricht behandelt. Gründe fürs Rauchen, die in Rauchwaren enthaltenen Giftstoffe, Entzugsproblematik oder gesundheitliche Folgen waren Themen, die Rosa Romeo im Rahmen eines Projektes im Biologieunterricht einer siebten Klasse behandelt hat. Die Schüler recherchierten dabei selbst und erstellten Plakate zu einzelnen Themen.

Jasmin Dziewiecki berichtete von einem Projekt der Achtklässler, die an der Aktion „Be smart don‘t start“ teilgenommen hatten, die Schüler im Alter zwischen elf und 14 Jahren motivieren soll, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. Dabei verpflichteten sich die Klassen, über einen längeren Zeitraum nicht zu rauchen. Dabei sei ein gewisser sozialer Druck aufgebaut worden, denn die Klasse, in der nur einer der Kameraden in der vereinbarten Zeit geraucht habe, sei aus dem Wettbewerb ausgeschieden, erläutert Jasmin Dziewiecki. Ergänzend seien unter anderem Plakate und Flyer erstellt worden. Eine gebastelte überdimensionale Zigarette diente zur Abschreckung.