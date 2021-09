von Karin Steinebrunner

Das traditionell vom künstlerischen Leiter der Internationalen Domkonzerte St. Blasien, Bernhard Marx, selbst gestaltete Abschlusskonzert der Saison am Dienstag, brachte Werke von Sweelinck, Bach, Mozart, Vierne, Franck und Alain zu Gehör.

Damit schlug Marx noch einmal den großen Bogen vom ausgehenden 16. bis ins 20. Jahrhundert und zeigte mit seiner Programmauswahl zugleich auf, dass auch die Großen der Musikgeschichte mitunter Werke zur erbaulichen Unterhaltung geschaffen haben. Ein solches Werk war beispielsweise Bachs Konzert a-moll BWV 593, komponiert nach einer Vorlage für zwei Geigen, Streicher und Generalbassbegleitung von Antonio Vivaldi, das indes nicht nur den Reiz und die geistreiche Form des kantablen italienischen Kompositionsstils auf die Orgel überträgt. Bach hat mit seiner Übernahme der formalen Prinzipien und der Architektonik der Vivaldivorlage der Orgel geradezu eine neue klangliche Dimension eröffnet.

Ganz deutlich wird dies etwa in der deutlich hörbaren Gegenüberstellung der ursprünglichen Tutti- und der konzertierenden Soloabschnitte des ersten Satzes. Im Adagio bilden die beiden Solostimmen eine einander umrankende Einheit, während die Begleitung mit ihrer wiederholten charakteristischen fallenden Schlussfloskel einen markanten Gegenpol bildet. Das abschließende Allegro erhält durch die eingefügten, belebenden Sechzehntel einen geradezu tänzerischen Charakter. Martin Luthers Kirchenlied „Dies sind die heil‘gen zehen Gebot“ ist vielfach bearbeitet worden, allein von Bach selbst mehrfach. Seinen Orgelchoral BWV 678 interpretierte Marx mit charakteristisch hervorgehobener, stark augmentierter, durch diverse Tonräume wandernder, bewegt umspielter melodischer Linie. Das durchgehend ruhige Schreittempo sowie der harmonische, in sich ruhende Beginn verlieh dem Ganzen eine wohlig erbauliche Stimmung.

Auch die beiden kurzen Kirchensonaten Mozarts, KV 67 und KV 145, sind Beispiele unterhaltsamer Erbauung mit klassischer Periodenbildung, Erstere stark klavieristisch orientiert und mit aparten kleinen Schnörkeln angereichert, die Zweite arios-strophisch gestaltet und an Mozarts Opernschaffen erinnernd. War das „Praeludium pedaliter“ Sweelincks zu Beginn des Konzertes ein eher streng schulmäßig gearbeitetes, indes mit Vorhalten und Durchgangsnoten verlebendigtes kurzes Werk, so stellten seine Variationen über „Mein junges Leben hat ein End“, vor allem auch durch die Vorgabe des Organisten, die Klangfarben der niederländischen Orgeln aus der Zeit des Komponisten selbst nachzuahmen, eine bunte Vielfalt dar – vom gedeckt näselnden Beginn über verspielt mit Laufwerk und Verzierungen ausgestattete Flötenklänge und das Hinzutreten einer tieferen, markanten Stimmlage bis zum choralartigen, akkordischen Schluss.

Ganz im impressionistischen Klangfarbenreichtum angesiedelt ist Louis Viernes lyrisches Werk „Clair de lune“, op. 53 von 1926. Mit weit schweifener, eher großintervallig angelegter melodischer Linienführung und im Gegenzug kleinschrittigen, komprimierten Akkordstrukturen entfaltet dieses Werk eine imposante Farbenpalette mit Glanz und Glitzer einerseits und watteweicher Wohligkeit andererseits. César Francks „Choral III“ a-moll, entstanden im Todesjahr des Komponisten 1890, arbeitet sozusagen den Nachhall einer großen Kirche in die Komposition mit ein, indem Franck immer wieder Akkordtürme, vom Grundton ausgehend, nach oben aufbaut und deren nachklingende Wirkung durch kurze Pausen noch bekräftigt.

Den Abschluss des Konzertes machten zwei Werke Jehan Alains, ein in sich vibrierendes, flächiges, durch die Kommunikation zwischen zwei Melodien in unterschiedlicher Tonlage angereichertes Nachspiel zur Komplet, sowie sein ausgesprochen oft gespieltes Werk „Litanies“ von 1937. Diese nach dem Tod der Schwester entstandene und zunächst mit dem Arbeitstitel „Supplications“ (Flehen) versehene, aus kurzen Floskeln aufgebaute Komposition Alains verdichtet sich immer mehr, als würden die Stimmen in hitzigem Wortgefecht aufeinanderprallen. Alain selbst verstand sein Werk als Gebet, wobei er anmerkte, ein Gebet ist keine Klage, sondern ein Tornado, der alles, was sich ihm in den Weg stellt, hinwegfegt“.

Nach dem hochdramatischen Schluss sorgte Bernhard Marx mit einer seiner beliebten unterhaltsamen Zugaben, einer Polka aus den Toggenburger Hausorgeltänzen, für den befreienden Abgesang.