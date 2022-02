von Christiane Sahli

Die Integration von Geflüchteten ist die Kernaufgabe der Integrationsmanagerin des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien. Seit gut einem Jahr ist Magdalena Kaiser mit dieser Aufgabe betraut, 891 Beratungsgespräche mit 102 Klienten hat sie in dieser Zeit geführt, Hauptthemen waren dabei der Arbeitsmarkt und die Wohnungssuche.

Hilfe bei vielfältigen Fragestellungen bietet sie im Rahmen des Integrationsmanagements an. Hauptaufgabe, sagte sie, sei die Integration. Es handele sich um ein niederschwelliges Angebot, bei dem die Hilfe zur Selbsthilfe als übergeordnetes Ziel im Vordergrund stehe.

Gemeinsam mit den Geflüchteten werden Integrationspläne mit der Klärung von persönlichen Anliegen, die Festlegungen von Zielen, die der oder die Geflüchtete erreichen möchte, und Wege, wie diese erreicht werden könnten, erarbeitet. Im vergangenen Jahr hat Kaiser für 16 neue Klienten Integrationspläne erstellt, darüber hinaus standen 891 Beratungsgespräche mit 102 bereits bekannten Geflüchteten an. Der Großteil der Beratenen lebt in St. Blasien (69), 13 Geflüchtete aus Höchenschwand, elf aus Bernau, fünf aus Dachsberg und vier aus Todtmoos haben die Beratung ebenfalls in Anspruch genommen.

Geflüchtete vor allem aus dem arabischen Raum

Viele der Geflüchteten stammen aus dem arabischen Raum, vor allem aus Syrien, sowie Nigeria und Gambia, aber auch aus Afghanistan, Kuba und dem Iran. Die Beratungsgespräche finden zumeist auf Deutsch statt, da die meisten Klienten Deutsch inzwischen ausreichend beherrschen, gegebenenfalls muss aber ein Dolmetscher hinzugezogen werden, so die Intergrationsmanagerin. Bei den Themen der Beratungsgespräche stehen der Arbeitsmarkt (Arbeitsplatz, Ausbildung und Studium) und die Wohnung im Vordergrund. Aber auch über die Kinder, die Familie insgesamt, Sozialleistungen, gesundheitliche Aspekte und gesellschaftliche Teilhabe sprechen Kaiser und ihre Klientinnen und Klienten. Gegebenenfalls werden die Geflüchteten auch an andere Stellen, etwa Ausländerbehörde, Jobcenter, Schulen und Kindergärten weitervermittelt.

Im Laufe des vergangenen Jahres habe sich ein guter Kontakt zu dem St. Blasier Asylhelferkreis und seinen engagierten Mitgliedern entwickelt, sagt Kaiser lobend. Mehrfach habe sie schon an Sitzungen der Gruppe teilgenommen. Auch mit dem Flüchtlingsbeauftragten des Landkreises Waldshut und den anderen Integrationsmanagern im Landkreis kooperiert die Flüchtlingsmanagerin, deren Arbeitsplatz beim Caritasverband Hochrhein angesiedelt ist. Kaiser kann auch auf Migrationsberatung, Jugendmigrationsdienst, Sprachförderung und Lernhilfe des Caritasverbandes zurückgreifen. Darüber hinaus können Dienstleistungen des Caritas-Sozialdienstes und der Gemeindepsychiatrie in Anspruch genommen werden.

Bei der interkulturellen Woche im Landkreis Waldshut gegen Rassismus waren Geflüchtete aus der Domstadt ebenfalls mit von der Partie.