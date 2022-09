St. Blasien – 25 Jahre gibt es das Internationale Holzbildhauer-Symposium in St. Blasien. Und was könnte zum Material Holz nicht besser passen, als der Vergleich, das viertel Jahrhundert mit Jahresringen eines Baumes zu verbinden. Denn unter der Baumrinde kommt Jahr für Jahr ein neuer Holzring hinzu und lässt den Stamm im Laufe der Jahre immer dicker und stabiler werden.

So jedenfalls sieht es das Organisationskomitee mit Christel Andrea Steier, die als Koordinatorin und künstlerische Leiterin erneut ein riesiges Arbeitspensum absolvierte. Durch den Ausbruch von Corona konnte 2020 das Symposium wegen der Pandemie nicht stattfinden. „Wir hatten damals alternativ eine Ausstellung: „StadtKunstGalerie“ organisiert und Künstler, die sich für das Symposium beworben haben angeschrieben. Wir bekamen viele Kunstwerke zugeschickt, die dann in den Schaufenstern der Geschäfte in St. Blasien ausgestellt und zu bewundern waren“, erinnert sich die Kunstschaffende. 2021 wurden dann regionale Bildhauer eingeladen und die Anzahl der Kunstschaffenden wurde auf acht reduziert. „So konnte eine „Zwischenzeit“ eingelegt werden, damit wir in diesem Jahr endlich das 25. Internationale Bildhauersymposium feiern können.“ Es werden 15 Künstler aus neuen Nationen mit dabei sein. Die Pandemie hat schon Auswirkungen auf die Kunstschaffenden: Viele Ausstellungen wurden gecancelt oder bestenfalls verschoben und die Zahl der Besucher ist deutlich zurückgegangen. Viele Künstlerinnen und Künstler haben auch den Austausch untereinander sehr vermisst und manche ihre Eigenständigkeit aufgegeben und Jobs in anderen Berufen angenommen.

Christel Andrea Steier lebt und arbeitet in Bernau und gehört auch zum teilnehmenden Künstlerstamm.

Dass sie Organisationsarbeit und Kunstaktivität unter einen Hut bringt, führt sie darauf zurück, zu einem eingespieltem Team aus Ehrenamtlichen, das zusammen mit der Stadtverwaltung die Veranstaltung plant und organisiert, zu gehören. Schwierig werde es manchmal, all die Wünsche der Kunstschaffenden zu erfüllen und die eigene Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren. „Da hilft nur Konzentration und konsequentes Arbeiten und so manche Überstunde“, meint Christel Andrea Steier mit einem Augenzwinkern.

Neu ist beim 25. Internationalen Bildhauer-Symposiums, das Logo welches für das Bildhauersymposium entwickelt wurde. Dieses ziert jetzt einheitlich Flaggen, Banner und Broschüren.

Ordentlich gefordert war das Komitee, als eine Künstlerin einen Arbeitsunfall hatte und es darum ging, Ersatz zu bekommen, was auch glückte. „Gerade mal eine Woche vor Beginn des Symposiums erfuhren wir, dass ein iranischer Künstler kein Visum bekommt und nicht ausreisen kann. Da ein weiterer Nachrücker ebenfalls Iraner war, verzichtete man auf eine Anfrage. Letztendlich sprang spontan und auf die letzte Minute Johannes Köpfer ein. Zur Holzauswahl für die Kunstschaffenden wurde darauf geachtet ausreichend Fichte oder Ahorn zur Verfügung stellen und die Wünsche der Teilnehmenden erfüllen.

Neben den Ehrenamtlichen, die über viele Jahre hinweg zusammengewachsen sind und ein gut funktionierendes Grundgerüst bildet, brachte sich der neue Stadtmarketingleiter Manuel Kienzler mit eigenen guten Ideen ein und bereichert das Gremium, weist Christel Andrea Steier hin. „Vervollständigt wird das Team vom Bauhof St. Blasien mit unermüdlichen Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz und ihren Einfällen für einen reibungslosen Ablauf sorgen und die Kunstschaffenden sowohl mit fachlichem Know-how, als auch mit körperlichem Einsatz unterstützen.“

Ein weiterer Höhepunkt sind die Timbersports-Holzfällerwettkämpfe der Firma Stihl am Freitag und Samstag. Hier geht es nicht um Kunst und deren Umsetzung, sondern um sportliche Höchstleistung und Schnelligkeit. Und noch ein Schmankerl wird die Versteigerung der Skulpturen mit Hansy Vogt am Sonntag, 4. September, 15.30 Uhr sein.

Als kurzes Fazit sei erwähnt: Innerhalb der 25. Internationalen Holzbildhauer-Symposien haben Künstler aus 35 verschiedenen Nationen 440 Kunstwerke während des Symposiums erstellt.

Programm

25. Internationales Bildhauersymposium vom Freitag, 2. September, bis Sonntag, 4. September.