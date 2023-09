St. Blasien (roh) Die Straßen der Stadt werden zum Atelier und Kunst wird greifbar: Die Stadt St. Blasien, der Werbe- und Aktivkreis St. Blasien und die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) begrüßen in diesem Jahr 13 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt zum Internationalen Bildhauersymposium. Die weit über den Hochschwarzwald hinaus bekannte Veranstaltung findet in diesem Jahr von Sonntag, 27. August, bis Sonntag, 3. September, bereits zum

26. Mal statt. Es immer wieder ein Glanzpunkt, wenn die Stadt St. Blasien zum jährlichen Bildhauersymposium Künstler aus aller Welt einlädt. „Welch unbegrenzte Möglichkeiten in einem Baumstamm schlummern, erstaunt den Besucher jedes Jahr aufs Neue“, so Dr. Martin Kistler, Landrat des Kreises Waldshut, der dem Symposium jedes Jahr einen Besuch abstattet. „Das Internationale Bildhauersymposium ist nicht nur ein kulturelles Ereignis, sondern auch eine Plattform, um das heimische Holzhandwerk zu fördern und die Bedeutung der Natur und des Waldes für die Kunst zu betonen“, fügt Bürgermeister Adrian Probst hinzu. Gearbeitet wird unter festen Zelten in den Straßen von

St. Blasien und auf dem Domplatz – öffentlich und vor Publikum. Höhepunkt des Bildhauersymposiums ist die öffentliche Versteigerung der Kunstwerke am Sonntag,

3. September, um 15 Uhr, mit Schlagersänger und Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt auf dem Domplatz. „Die 13 ausgewählten Künstlerinnen und Künstler bestechen durch die Originalität ihrer eingereichten Werkvorschläge und durch ihre Vielfalt“, sagt die Bernauer Bildhauerin Christel Andrea Steier, künstlerische Leiterin des Symposiums. „Wir freuen uns wieder auf eine Woche voller Kunst, interessanter Begegnungen und Geselligkeit“, so Bernd Ruderisch, Mitglied des Organisationskomitees, das wieder ein buntes Paket aus Kunst, Musik, Begegnung, kulinarischem Genuss und Geselligkeit geschnürt hat Das Internationale Bildhauersymposium St. Blasien ist seit 1998 ein einzigartiges Ereignis, bei dem Kunst, Kultur und Tourismus miteinander verschmelzen.

Eines der wichtigsten Holzbildhauersymposien

Das Symposium bietet Künstlern aus aller Welt die Möglichkeit, ihre Arbeit einem internationalen Publikum zu präsentieren und trägt dazu bei, St. Blasien als internationale Kunstdestination zu positionieren. Die Künstler, die am Symposium teilnehmen, werden von einer Jury ausgewählt. Die Jury berücksichtigt dabei die künstlerischen Fähigkeiten der Künstler, ihre Erfahrung im Holzbildhauen und ihre Ideen für die Skulpturen. Die Künstler erhalten einen finanziellen Zuschuss für die Herstellung ihrer Skulpturen und werden während des Symposiums von einem Team von Fachleuten unterstützt.

Das Symposium hat sich zu einem der wichtigsten internationalen Holzbildhauersymposien entwickelt. Die Skulpturen werden im öffentlichen Raum der Stadt aufgestellt und sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Skulpturen des Symposiums sind ein beliebtes Fotomotiv und ziehen jedes Jahr viele Besucher nach

St. Blasien.

Das Programm: Am Sonntag, 27. August, findet um 17 Uhr die Begrüßung der Künstlerinnen und Künstlern und Interessierten im Haus des Gastes (Am Kurgarten 1 bis 3), statt. Im Anschluss gibt es einen Rundgang zu den Arbeitsplätzen. Von Montag, 28. August, bis Freitag, 1. September, wird jeweils ab

10 Uhr an den Standplätzen in der Innenstadt, ganztägig an den Skulpturen gearbeitet. Das Ergebnis der Arbeiten wird dann am Samstag, 2. September, ab 12 Uhr, auf dem Domplatz präsentiert.

Unterhaltung mit Hansy Vogt

Gleichzeitig ist auf dem Platz auch ein Bewirtungsdorf mit Foodtrucks aufgebaut. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ab 17 Uhr die Band „Skiaa“ und ab 20 Uhr „The Soul Machine“, bevor dann um 21 Uhr die Feuerskulptur Pialeto entzündet wird. Am Sonntag, 3. September, startet um 11.30 Uhr ein Kunsthandwerkermarkt mit Blasmusik. Gleichzeitig ist der Veranstaltung auch ein Verkaufsoffener Sonntag angeschlossen. Um 14.30 und um 16 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung mit Entertainer Hansy Vogt. Um

15 Uhr werden die Skulpturen dann versteigert.