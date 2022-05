von Thomas Mutter

Wer von einem goldenen Buch hört, denkt bestimmt an das vornehme Gästebuch einer Kommune. Der Eintrag ist prominenten Besuchern oder verdienten Persönlichkeiten der Stadt oder Gemeinde vorbehalten. Aber auch der Blasiusdom in St. Blasien hat sein goldenes Buch, wenngleich mit anderem Hintergrund. In der Marienkapelle auf einem Pult am Taufbecken liegt das Buch im Format eines Fotoalbums, dessen weiße Blätter für Herz- und Seelenschmerz, Dankbarkeit oder Gemütsfreude bereit liegen. Weder Prominenz noch Name mit vollständiger Adresse sind gefordert. Hier wirkt die Anonymität glaubwürdiger, weil nicht das Rampenlicht gesucht und keine erwartete Stellungnahme abgegeben wird.

Wer im Dom ein schweres oder frohes Anliegen zu Papier bringen möchte, findet in der Intimität der Marienkapelle Gelegenheit dazu. Das Buch wird nirgends beworben, die Seiten sprechen den Besucher aus der Stille des Raums heraus an. In diesen Tagen wird das Herz erleichtert mit dem Schrei nach Frieden in der Ukraine: „Lieber Gott, mach, damit die Ukrainer bald zurück in ihr Land kommen und die Ukraine bestehen bleibt.“ Der Name des Kriegsverursachers steht im Buch, ihm wird gewünscht, er möge „zur Hölle“ fahren – ein deftiger Kraftausdruck, für dessen schriftliche Formulierung das Buch geduldige Papierseiten hat. Immer wieder ist zu lesen: „Frieden für die ganze Welt ohne Hass und ohne Hunger.“

Gäbe es eine Rangliste der niedergeschriebenen Anliegen, dann nähmen die persönlichen Bedrängnisse, aber auch Freuden und Glücksmomente den ersten Platz ein: „Eine tief getroffene Seele, enttäuscht von den Mitmenschen, in den Abgrund der eigenen Seele blickend, aus den Angeln gehoben, den Boden nicht mehr spürend, vertraut sich der Mutter Gottes an.“ Man möchte diesem anonym gebliebenen Menschen in seelischer Not vom Platz der Lektüre aus mit dem Marienaltar im Rücken die erbetene Hilfe und Stärkung zuteilwerden lassen.

Aber die Leser des Gästebuchs verlassen den Blasiusdom auch mit frohen Worten im Gedächtnis, die das Besondere des St. Blasier Alleinstellungsmerkmals ins Bewusstsein rücken: „Wir sind wieder hierher gekommen, weil dieser Ort eine Ruhe und Frieden ausstrahlt, das ist auf dieser Welt nicht überall so.“ Oder: „Der Weg aus Freiburg hat sich sehr gelohnt. Mit all den positiven Gedanken gehe ich weiter.“

Es ist die zwangsläufige Eigenart und sogar die unausgesprochene Aufgabe des Buchs, dem Leser Gedanken aller Art, Färbung und Seelenschattierung mit auf den Weg zu geben für die Einbindung in die eigene Gefühlswelt. In bewegten Ereigniszeiten und während der jahreszeitlichen Besucherströme füllen etwa zwei Monate die ausliegenden Seiten. Ein volles Seelenbuch wird aber nicht entsorgt, sondern aus Respekt im Archiv der Pfarrei aufbewahrt. Ein Blick in die Seiten der menschlichen Qualen und Bitten, Freuden und Dankbarkeiten kann zudem Anregungen für ein mitfühlendes Predigtwort liefern.