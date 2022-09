von Christiane Sahli

Der Trend zum E-Bike ist ungebrochen, immer mehr Räder mit Elektromotor sind unterwegs. Die Ladeinfrastruktur in manchen Regionen kann da aber nicht mithalten, auch in der Region St. Blasien gibt es nur wenige öffentlich zugängliche Lademöglichkeiten. Seit Kurzem könnten nun aber E-Bikes am Berggasthaus Krunkelbachhütte aufgeladen werden – ein Angebot, das gut angenommen wird. Auch in Häusern gibt es eine rund um die Uhr zugängliche Lademöglichkeit.

Planung gehört bei längeren E-Bike-Touren allein schon deshalb dazu, weil es vielfach an einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur mangelt. Auch in St. Blasien und Umgebung ist das der Fall. Eine Lademöglichkeit bestehe derzeit in Häusern an der Ladesäule gegenüber dem Rathaus, die rund um die Uhr zugänglich ist, berichtet Bürgermeister Thomas Kaiser. Und in der Touristinformation der Domstadt können Akkus von E-Bikes abgegeben werden, sie werden dort kostenlos geladen, erklärt die Leiterin Stefanie Malzacher. Ansonsten ist es um die Ladeinfrastruktur im Raum St. Blasien schlecht bestellt.

Ein neues Angebot gibt es seit rund drei Wochen im Berggasthaus Krunkelbachhütte. Dort stehen vier Steckdosen zur Verfügung, an denen die Akkus aufgeladen werden können. Falls es sich als nötig erweisen sollte, ist eine Erweiterung möglich. Die meisten E-Bike-Fahrer haben ihr Ladegerät dabei, wenn aber nicht, wird ein solches im Gasthaus zur Verfügung gestellt, die beiden gängigsten Marken habe man vor Ort, sagte Lukas Jünger vom Team der Krunkelbachhütte. Das Angebot werde gut angenommen, fuhr er fort, insbesondere von E-Bike-Fahrern, die weite Strecken zurücklegen.

Und wenn der Akku unterwegs schlapp macht? Die meisten Fahrer wüssten um die Reichweite ihrer Akkus und planten die Touren unter Berücksichtigung der Lademöglichkeiten, so Jünger. Und so mancher Fahrer sei mit einem Ersatzakku unterwegs.

Gut dran ist, wer von dem Angebot der Gemeinden St. Blasien, Häusern, Höchenschwand und anderen, das zusammen mit dem Landkreis Waldshut, der Südbadenbus und der Firma Zweirad Martin aus Dogern, auf die Beine gestellt wurde, Gebrauch macht. Angemietet werden können in Fahrradboxen stationierte E-Bikes, die in diesen Boxen auch aufgeladen werden. Und in Notfällen leistet ein Taxiunternehmen aus St. Blasien Hilfe. Der Verleih lief im Jahr 2020 sehr gut, die Auslastung lag bei rund 50 Prozent, hieß es von Seiten des Landratsamtes. Im vergangenen Jahr sei die Nachfrage wohl wegen des Wetters zurückgegangen.