von Karin Steinebrunner

Was man tun kann, um in schwierigen Zeiten den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern positiv in die Zukunft zu schauen, hat der Mundartdichter und Liedermacher Georg Albiez alias der „quitschfidele Ibachtaler“ in den vergangenen Monaten eindrücklich demonstriert. Gerade hatte er im Zuge seiner CD-Veröffentlichung im vergangenen Jahr im zeitigen Frühjahr 2020 einen Rekord an Auftritten zu verzeichnen gehabt, da kam ihm der Lockdown in die Quere. Nicht nur weitere Auftritte, sondern auch die geplanten Videoaufnahmen, um sich besser bei der Anmeldung zu Wettbewerben präsentieren zu können, fielen damit erstmal ins Wasser.

Aber statt sich davon beeindrucken zu lassen, machte er zunächst bei den allgemein ausgerufenen Balkonkonzerten fleißig mit. Tatsächlich eröffnete sich ihm dann die Möglichkeit, an den Klappstuhlkonzerten in Wehr teilzunehmen, wo dann allerdings sein zweiter Auftritt Ende August dem schlechten Wetter zum Opfer fiel. „Mein Auftritt Ende Juli in Wehr hat zwar nur 20 Minuten gedauert, aber das Konzert im Freien hat mir riesigen Spaß gemacht. Die Leute waren begeistert, endlich wieder zu einem Konzert gehen zu können“, erinnert er sich.

Aus dem Leben gegriffen

Genauso erging es ihm in Breitnau, wo er an der offenen Bühne des von Martin Wangler moderierten Kleinkunst-Festivals teilgenommen hatte. „Meine Lieder sind aus dem Leben gegriffen“, erklärt Albiez. Eine Besonderheit dabei ist, dass er oftmals Mundart und Hochsprache miteinander mischt, etwa den Refrain auf Alemannisch und die Strophe auf Hochdeutsch dichtet.

„Das Publikum hat damit keine Probleme, vorgeworfen wird mir das manchmal aber von ganz eingefleischten Mundartinterpreten“, sagt er. Am Wochenende war er bei der Endausscheidung des Liedermacher-Festivals Troubadix im aargauischen Brugg nominert – die Endausscheidung hatte unter verschärften Corona-Bedingungen stattfinden können. Die Teilnahme am Finale hatte sich Albiez bereits im vergangenen Jahr gesichert.

Ein schöner Nebeneffekt dabei: Da bei der Endausscheidung alle vorgetragenen Lieder seit dem Wettbewerb im vergangenen Jahr neu entstanden sein mussten, hatte Albiez allein schon deshalb immer gut zu tun, auch während der Zwangspause im Frühjahr.

Inzwischen hat er auch seine Videopläne weiterverfolgen können. Drei von sechs geplanten Videos sind fertig, aufgenommen in der schönen Ibacher Landschaft, wodurch er mittelbar natürlich auch für seine Heimatgemeinde Werbung betreibt. Auch für die neu gestaltete Homepage der Gemeinde hat er sich vor Kurzem in Tracht ablichten lassen. Die Videos wird er nun gezielt für weitere Wettbewerbsanmeldungen verwenden. Vielleicht wird auch ein weiteres Video mit seinen Gedichten dazukommen.

Gedicht als Zeitdokument

Beim Mundartwettbewerb der Muettersproch-Gsellschaft hat er bereits ein eigens quasi als direktes Zeitdokument verfasstes Gedicht geschrieben, und auch für den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg möchte er diesmal eine Bewerbung einreichen, dafür ist ein Video zwingend erforderlich. Vor allem aber wird er die gemeinsam mit einem jungen Filmemacher aus Grafenhausen erstellten Videos zukünftig auf seiner Homepage veröffentlichen und ist gespannt auf die Resonanz, frei nach dem Motto eines seiner neuen Lieder „Schaun wir mal“.