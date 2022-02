Ibach (kss) Im Rahmen des Programms der Ibacher Landfrauen findet auch im Jahr 2022 wieder ein Fastenkurs statt, der sich an den Erkenntnissen der heiligen Hildegard von Bingen orientiert. Kursleiterin ist Marlene Müller.

Nach Hildegard von Bingen gibt es drei unterschiedliche Fastenformen. Diese werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Kurs kennen und anwenden lernen. In diesem Jahr gibt es an einem Tag zwei Uhrzeiten zur Auswahl. Der Kurs beginnt am 14. März und geht weiter am 17., 21., 24. und 28. März jeweils um 16 und um 19 Uhr. Abschlusstag ist der 31. März. Die Teilnehmer treffen sich bei Marlene Müller (Schwyz 14, Ibach).

Eine Anmeldung ist bis Montag, 7. März, telefonisch möglich unter 07672/2980 oder 015205376236 (Anmeldeschluss ist der 7. März) .