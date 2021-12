von Christiane Sahil

Dreimal war ein 37-jähriger arbeits- und wohnsitzloser Mann beim Schwarzfahren erwischt worden. Nun musste er sich wegen Erschleichens von Leistungen vor dem Amtsgericht St. Blasien verantworten. Susanne Lämmlin-Daun, Direktorin des Gerichtes, verurteilte den vielfach Vorbestraften zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten, deren Vollstreckung sie zur Bewährung aussetzte.

Im November 2020 und an zwei Tagen im März 2021 war der Angeklagte ohne Fahrschein mit der Deutschen Bahn unterwegs und wurde erwischt, der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf 12,20 Euro.

„Harte Nuss“ im Winter

Seit drei Jahren sei er arbeitslos, seit Mai 2021 auch wohnungslos, im Winter eine „harte Nuss“, schilderte der Angeklagte seine derzeitige Situation vor Gericht. Er hätte zwar eine Unterkunft haben können, aber seinen zwölf Jahre alten Hund nicht mitnehmen dürfen. Das habe er auf keinen Fall gewollt. Nun aber habe er eine Wohnung in Aussicht. Die Schwarzfahrten gab der 37-jährige Mann unumwunden zu, es waren nicht die ersten Fahrten ohne Fahrschein, er wurde insoweit bereits verurteilt. Den Schaden bezeichnete Richterin Lämmlin-Daum zwar als Bagatellschaden, aber: „Die Deutsche Bahn ist kein Sozialunternehmen, das kann es nicht sein.“

Der Angeklagte ist in strafrechtlicher Hinsicht kein unbeschriebenes Blatt, im Gegenteil, 23 Eintragungen, davon acht seit 2015, weist das Bundeszentralregister auf, unter anderem wegen Diebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und im vergangenen Jahr wurde er wegen Erschleichens von Leistungen in vier Fällen verurteilt. Dass angesichts der Vorstrafen nur eine, wenn auch kurze, Freiheitsstrafe in Betracht kam, stand außer Frage. In Rede stand dagegen die Frage nach der Strafaussetzung zur Bewährung. Er sei offensichtlich unbelehrbar und fahre oft schwarz, hielt ihm die Vertreterin der Staatsanwaltschaft vor. Aber er habe glaubhaft versichert, eine Wohnung in Aussicht zu haben. Bei einem weiteren strafrechtlichen Vergehen ist die Haft wahrscheinlich.

Strafaussetzung zur Bewährung

Und auch der zwölfjährige Hund des Angeklagten, seine, wie sie sagte, einzige Konstante, führte sie als Argument für die Strafaussetzung zur Bewährung ins Feld . „Ich hoffe, dass sie das nächste Mal Geld in den Automaten werfen“, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. So weit, den Hund des Angeklagten als Argument für die Strafaussetzung zur Bewährung heranzuziehen, wollte Richterin Lämmlin-Daun nicht gehen. Aber auch sie hatte einen „Hoffnungsfitzel“, nämlich die in Aussicht stehende Wohnung und die Erkenntnis des Angeklagten, Wohnung, Arbeit und Verzicht auf Alkohol auffädeln zu müssen.

Richterin stellt klar

Eines machte die Richterin dem angeklagten 37-Jährigen unmissverständlich klar: Eine erneute strafrechtliche Auffälligkeit habe eine unbedingte Freiheitsstrafe zur Folge. Dies bedeute dann die Trennung von seinem Hund.

Mit ihrem Strafmaß von zwei Monaten blieb die Richterin Lämmlin-Daun einen Monat unter der von der Vertreterin der Staatsanwaltschaft geforderten Freiheitsstrafe.