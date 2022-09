von Susanne Filz

Wie Sägen und Fällen per Handsäge, Motorsäge oder Axt sportlich geht, führte eine vierköpfige Crew von Stihl Timbersports in sechs Disziplinen am Freitagnachmittag und am Samstag auf dem St. Blasier Domplatz vor. Jeweils zwei Teammitglieder traten jeweils gegeneinander an.

Das Event, das zum ersten Mal in St. Blasien gastierte und im Rahmen des Holzbildhauer-Symposiums stattfand, hatte Scharen von Zuschauern angelockt, die die Wettkämpfe gespannt verfolgten. Wer hier gewinnen wollte, musste schnell sein. Etwa bei der Disziplin „Hot Saw“ – heiße Säge. Hier mussten die Kontrahenten einen ziemlich dicken Baumstamm mit einer gewaltigen Handsäge quer durchtrennen.

Auch Zuschauer durften sich in dieser Disziplin auf der Domplatzbühne versuchen. Zwei trauten sich, einer davon war Manuel Kienzler vom Stadtmarketing. Wie seinem Kontrahenten gelang ihm dieses schwere Stück Arbeit, der Baumstamm war durch. Im Ergebnis lagen zwischen den beiden zwei Sekunden.

Bei der vielleicht heftigsten Disziplin, dem Springboard, musste man in einen stehenden Baumstamm, der in einer in einer Art Zwinge am Boden fest verankert worden war, zunächst zwei Kerben mit einem Abstand übereinander schlagen, dort hinein Bretter stecken, auf diesen dann bis noch oben klettern und das oberste Stück Stamm mit einer Axt vom unteren Teil trennen, das Ganze auf Zeit. Sieht gefährlich aus, ist wahrscheinlich auch.

Die Männer der Sportserie Stihl Timbersports reisen in Gruppen mit ihren Shows durch die ganze Welt, seit 2001 sei dieser Sport auch in Europa immer beliebter geworden, erklärt Schiedsrichter und Moderator Bart Jansen gegenüber dieser Zeitung. Tausende weltweit würden Holzfällen als Sportart inzwischen betreiben, auch Frauen.

Die Männer, die in den Shows arbeiten, qualifizieren sich für diesen Job unter anderem in entsprechenden Trainingscamps. Am Samstag gab es weitere drei Gelegenheiten, die sportlichen Holzfäller auf dem Domplatz in Aktion zu sehen.