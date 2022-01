von Sebastian Barthmes

Herr Probst, die Corona-Krise hat für viel Arbeit und viele Sorgen geführt. Wie würden Sie 2022 überschreiben?

Es ist das Jahr der rollenden Bagger. Projekte werden sichtbar und fassbar. Zum Beispiel geht es bei den neuen Wachen los. Wir weihen den neuen Kindergarten ein, das Sportplatzareal des Kollegs wird fertiggestellt. Wir bauen die Touristinformation um – nach Pfingsten soll sie eröffnet werden. Und der dritte Abschnitt des Baugebiets Dreherhauswiese wird fertig. Erste Abschnitte des Breitbandnetzes gehen ans Netz und die Planungen für die Sport- und Mehrzweckhalle werden weitergeführt.

Wird es Ihnen bei den vielen großen Projekten nicht manchmal schwindelig?

Es ist uns zumindest bewusst, dass es viel ist. Es wird viel Geld investiert, aber es ist auch eine personelle Herausforderung. Auf Dauer kann man nicht so viele Millionenprojekte betreuen. Eine Stelle, die wir kalkulatorisch bräuchten, haben wir nicht besetzt. Wenn die Bagger rollen, werden wir auch verstärkt darüber sprechen müssen, wie wir das alles personell schaffen können. Denn zu den Projekten der Stadt kommen noch private Vorhaben, zum Beispiel das Zentrum Holzbau, in dessen Trägergesellschaft die Stadt auch Gesellschafterin werden will. Für die privaten Projekte, die über das Stadtsanierungsprogramm abgewickelt werden, gilt, dass sie im Rathaus betreut und abgerechnet werden müssen.

Apropos Firmen: Flächen für Betriebe sind knapp. Wie sieht es mit dem interkommunalen Gewerbegebiet aus?

Die nächsten Planungsschritte sollen auf alle Fälle in diesem Jahr gegangen werden. Wichtige Fragen müssen aber noch geklärt werden, mit der Erschließung wird es 2022 sicher nicht klappen. Jede Fläche, die die Stadt sinnvoll für Gewerbe oder Wohnungsbau aktivieren kann, ist wichtig.

Wie schwierig wird das Jahr mit Blick auf die Finanzen?

Ein Minus von 300.000 Euro, die aus den Rücklagen ausgeglichen werden müssen, plus neue Schulden – so schwierig wird das Jahr. Wir brauchen aber nicht alle Rücklagen auf und auch Schulden sind erlaubt, wenn es um so strategisch wichtige Projekte geht. Außerdem haben wir starke Partner, sodass die Stadt minimale Eigenmittel einbringen muss.

Die Corona-Pandemie birgt Risiken für die Finanzen der Stadt. Beklagt wird aber auch die negative Auswirkung auf die Gesellschaft. Wie sieht es Ihrer Meinung nach in St. Blasien aus?

Die Situation ist hier nicht spezifisch, der Ton ist hier allgemein nicht rauer geworden. Der Austausch hat aber abgenommen, man bekommt kein Feedback. Es ist eine Gruppe dazu gekommen, deren Ton rauer ist, auf die drei Prozent sollte man sich nicht konzentrieren. Die Mehrheit macht sich laut oder leise Gedanken, wie man aktiv und konstruktiv gestalten kann.

Zur Person Adrian Probst ist seit Oktober 2017 Bürgermeister von St. Blasien. Er setzte sich damals im ersten Wahlgang mit 83,17 Prozent gegen seine vier Mitbewerber durch. Vor seiner Wahl war Probst Referent für den Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord. Der studierte Forstwissenschaftler ist auch Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald. Zudem sitzt Adrian Probst für die CDU im Waldshuter Kreistag.

Das klingt eigentlich alles recht optimistisch. Bereitet Ihnen nichts Sorgen?

Doch, ob das soziale und kulturelle Leben wieder so aufgebaut werden kann, wie wir es kannten. Da habe ich an der ein oder anderen Stelle Zweifel. Vielleicht wird manches, was ein Verein in seiner DNA hatte, in Zukunft nicht mehr Bestandteil des Vereinslebens sein. Manches, was wir in der digitalen Welt gelernt haben, nehmen wir vielleicht in die analoge Welt mit.

Werden wir konkret: Wie wird es wohl mit dem Holzbildhauersymposium weitergehen?

2020 gab es eine Stadtgalerie, 2021 haben wir es coronagerecht auf dem Domplatz organisiert. In diesem Jahr hoffen wir schon darauf, dass es wieder so wie vor der Corona-Zeit gestaltet werden kann. Man muss notfalls damit leben, wenn weniger Besucher kommen. Absagen möchten wir auf keinen Fall.

Der Tourismus ist sehr wichtig, St. Blasien gilt als Kultur- und Einkaufsstadt. Ist die wirtschaftliche Basis der Stadt schwächer geworden?

Nein, eher im Gegenteil. Die Menschen wollen wieder raus gehen, etwas erleben. Aber sie wollen vielleicht noch nicht in große Stadien oder sich durch eine sehr belebte Fußgängerzone drängen. In St. Blasien und der Region findet man also genau das, was man sucht. Im vergangenen Sommer kamen ja auch viele Menschen in die Stadt. Und von hier aus ist man auch schnell in der Natur. Viele Menschen wollen noch nicht weite Reisen unternehmen, sie bleiben oft im Land. Ich sehe also auch viele Chancen.

Es ist also alles gar nicht so trist?

Nein. Wir machen mit vielen Großprojekten unseren Haushalt erst einmal über Jahre zu. Wir können dann nicht jedes Jahr weitere kreative und tolle Großprojekte angehen. Wir sind aber davon überzeugt, dass die Projekte den Standort stärken. Sind sie abgeschlossen, haben wir wieder Jahre Zeit, Luft zu holen.

Also ist es Ihnen schon ein wenig schwindelig?

Es ist eine herausfordernde und schwierige Situation, ja. Aber wir haben einen klaren Plan, wie wir zum Ziel kommen. Das zeigen auch die ersten Erfolge nach der Umstrukturierung der Skiliftbetriebe und deren Einnahmen. Es ist unfassbar viel Arbeit – für alle, die Stadtverwaltung, das DRK, die Feuerwehr, betroffene Anwohner. Das alles kommt zum normalen Tagesgeschäft dazu, da geht wirklich was. Was kann man sich mehr wünschen, als dass alle mitziehen und die Ergebnisse einem recht geben. Insoweit bin ich optimistisch.