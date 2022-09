von Susanne Filz

Herr Probst, was sind die größten Energiefresser im Betrieb der öffentlichen Infrastruktur?

Die größten Energiefresser sind die veraltete Heizungsanlage und die fehlende Wärmedämmung im Rathaus. Die Raumtemperatur ist mit den vorhandenen elektrisch betriebenen Nachtspeicheröfen im Rathaus kaum kontrollierbar. Die Heizung wird im Winter daher nur im Minimalbetrieb laufen. Schon seit Längerem laufen die Planungen für die energetische Sanierung des Rathauses, bei der klammen Haushaltslage der Stadt ist das jedoch ein weiterer finanzieller Spagat für uns.

Adrian Probst ist seit Oktober 2017 Bürgermeister in St. Blasien. | Bild: Sebastian Barthmes

Welche Energiesparmaßnahmen hat die Stadt bereits umgesetzt?

Das ist zum Beispiel die kontinuierliche Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik oder die Versorgung von Gebäuden über Hackschnitzelanlagen. Die Vorgaben des Bundeswirtschaftsministeriums setzen wir natürlich um. So wird der Dom nicht mehr beleuchtet, auch das Tosca-Kreuz am Weißenstein bleibt dunkel. Die Sportgaststätte, die Albtalhalle und das Kurhaus Menzenschwand werden nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt beheizt. Auch die Flutlichtbeleuchtung am Sportplatz und im Skisprungstadion wird reduziert. Im Skigebiet Feldberg werden alle Anlagen mit Ökostrom betrieben.

Zur Person Adrian Probst ist seit Oktober 2017 Bürgermeister der Stadt St. Blasien. Vor seiner Wahl war Probst Referent für den Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord. Der studierte Forstwissenschaftler ist auch Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald und Mitglied der CDU-Fraktion des Waldshuter Kreistags. Zum Thema Es war gegen Ende der Sitzung des Gemeinderats am vergangenen Dienstag, als Bürgermeister Adrian Probst aus dem Gremium nach dem Energiesparplan der Stadt St. Blasien gefragt wurde. Adrian Probst erklärte prompt, welche Maßnahmen bereits umgesetzt und welche geplant sind. Die gute Nachricht: Gas spielt in der Energieversorgung der städtischen Einrichtungen keine Rolle und viele Gebäude werden mit Nahwärme versorgt. Doch es gibt auch Schwachstellen.

Wo sehen Sie weiteres Sparpotenzial?

Ein wichtiger Punkt ist der Ausbau des Nahwärmenetzes in St. Blasien. Geplanter Baustart ist das Jahr 2023. Für das Rathaus laufen die Planungen für die energetische Sanierung. Das Rathaus wird im Zuge des Ausbaus dann auch an das Nahwärmenetz angeschlossen.

Welche Sparmaßnahmen bringen am meisten?

Auf lange Sicht bringen die energetische Sanierung des Rathauses, ein neues Nahwärmenetz und die Ausstattung mit Photovoltaik-Anlagen am meisten.

Schluchsee Start per Knopfdruck: Am Schluchsee gehen neue Kraftwerke in Betrieb Das könnte Sie auch interessieren

Haben Sie Standorte im Blick für zukünftige Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Dächern oder Flächen?

Auf welchen städtischen Dächern Photovoltaik-Anlagen sinnvoll wären, erörtern wir derzeit. Klar ist, dass an der neuen Sport- und Mehrzweckhalle eine Photovoltaik-Anlage installiert wird. Geeignete Freiflächen für größere Photovoltaik-Anlagen haben wir in St. Blasien aufgrund der Topographie und Bewaldung leider nicht. Ähnlich sieht es im Albtal und in Menzenschwand aus, wo die Flächen landwirtschaftlich genutzt werden oder unter besonderem Schutz stehen. Natürlich streben wir an, so viele alternative Energien wie möglich zu nutzen. Das sind jedoch Vorhaben, die nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können.

In welchen Bereichen ist die Stadt schon unabhängig von Gas oder Öl?

Die städtischen Gebäude sind komplett unabhängig von Gas. Das Bauhofgebäude etwa wird über Wärmerückgewinnung aus der Abwasserversorgung beheizt. Die Wärme im Revital-Bad kommt über eine Hackschnitzelheizung, das Haus des Gastes ist an das Nahwärmenetz des Kollegs angeschlossen. Auch im Rathaus sind wir unabhängig von Gas, allerdings entsprechen die elektrisch betriebenen Nachtspeicheröfen längst nicht mehr dem heutigen Standard. Das neue Feuerwehrgebäude wird künftig über eine Luft-Wärme-Pumpe geheizt.

Atomendlager Update: Nach Endlager-Veranstaltung: Hohentengen fühlt sich von Schweiz nicht ernst genommen Das könnte Sie auch interessieren

In welchem Prozentbereich würde sich das Energiesparpotential derzeit bewegen?

Das lässt sich schwer sagen, denn durch die alten Nachtspeicheröfen ist die Raumtemperatur im Rathaus nur schwer kontrollierbar. Wenn aber jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin die Heizung nur auf Stufe 1 statt auf Stufe 3 (es gibt nur drei Stufen) stellt, könnte dadurch vermutlich sechs bis sieben Prozent eingespart werden. Die Heizung wird deshalb nur im Minimalbetrieb betrieben. Im Bauhof werden nur der Sozialbereich und die darunterliegenden Werkstätten sowie die Waschhalle beheizt. Die übrigen Hallen werden nicht beheizt. Das handhaben wir aber auch schon seit Längerem so.