von Sebastian Barthmes

Die Impfaktion gegen das neuartige Coronavirus hat nun auch in St. Blasien und dem Umland begonnen. Ein mobiles Impfteam, dem drei Ärzte, darunter der Bernauer Arzt Wolfgang Kaiser und Christoph von Ascheraden aus St. Blasien, und fünf Helfer des Kreisimpfzentrums angehören, hat bereits 58 Bewohner und Mitarbeiter von „Haus Mutter“ geimpft.

Nach dem Einsatz in einer Einrichtung in Todtmoos sollen in den kommenden Tagen Bewohner und Mitarbeiter in der Senioreneinrichtung Luisenheim in St. Blasien geimpft werden – rund 180 Personen werden es sein. Der genaue Impftermin stehe noch nicht fest, sagt von Ascheraden, der hänge davon ab, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht, erläutert er. Denn man wolle immer alle in Frage kommenden Personen in einer Einrichtung an einem Tag impfen. Auch ein Seniorenheim in Höchenschwand steht auf dem Einsatzplan des Teams.

Der Aufwand sei groß, der Betrieb in den Einrichtungen werde an den Impftagen stark beeinträchtigt. Die Aufgaben im Impfteam sind genau geregelt: Zwei Helfer, sind für die Zugangscodierung zuständig, zwei ziehen die Spritzen auf, und die Ärzte impfen. Es werde genau geprüft und dokumentiert, wer jetzt berechtigt ist und tatsächlich die erste Impfung erhalten hat, sagt von Ascheraden.

Um möglichst den ganzen Impfstoff zu nutzen, haben die Teams stets eine Liste mit grundsätzlich berechtigten Personen dabei. Die können dann kurzfristig angerufen und zur Impfung eingeladen werden.

Die Gäste der Caritas-Tagespflege St. Franziskus in Häusern werden vom mobilen Impfteam nicht besucht, sagt Christoph von Ascheraden. Die müssten sich, wie alle anderen Berechtigten ihres Alters, im Kreisimpfzentrum anmelden.