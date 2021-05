von Susanne Filz

Hauptamtsleiterin Sylvia Huber geht nach 19 Jahren in den Ruhestand. Am Montag ist ihr letzter Arbeitstag am Rathaus. Mit drei Bürgermeistern hat sie in dieser Zeit zusammengearbeitet und währenddessen unzählige städtische Projekte mitverwirklicht, die wohl bedeutendsten waren das Radonbad und die Zeigerbahn. Vor dem Ruhestand ist ihr nicht bange. „Ich bin mir sicher, dass es mir gelingt, mich neu zu erfinden“, sagt sie.

Hauptamt – das hört sich gewichtig an und ist es auch. „Das Hauptamt ist die zentrale Schaltstelle in der Verwaltung und nimmt auch am kommunalpolitischen Geschehen teil“, erklärt sie. Im Lauf ihrer Dienstzeit war sie für vieles zuständig – für Schul- und Kindergartenangelegenheiten, für öffentliche Sicherheit und Ordnung, unter anderem auch fürs Bauamt, das in St. Blasien bis Ende 2019 ins Hauptamt integriert war, bevor das Rathaus ein eigenes Bauamt bekam.

Uns so hat Sylvia Huber auch zahlreiche Bauvorhaben begleitet, insbesondere die Bauvorhaben der Stadt: das Radonbad, die Zeigerbahn, den Mutterkuh- und Ziegenstall in Menzenschwand oder die Sanierung der Wirtschaftsschule.

Wichtige Schnittstelle der Verwaltung

Als Schnittstelle zwischen dem Gemeinderat, den Ausschüssen und dem Bürgermeister ist sie an der politischen Arbeit der Gemeinde beteiligt. Und das sei auch gut so, denn Kommunalpolitik habe sie immer interessiert, sagt sie.

Die Vielfältigkeit des Berufsbildes sei für sie ein Hauptgrund gewesen, sich für die Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst zu entscheiden, sagt sie. Ein bisschen habe auch der Zufall mitgespielt – eine Stellenanzeige der Stadt Bad Säckingen, die eine entsprechende Ausbildungsstelle ausgeschrieben hatte, habe den Ausschlag gegeben.

Dass man damals noch für alle höheren Aufgaben in der Verwaltung im Rahmen eines Studiengangs ausgebildet wurde – Hauptamt, Rechnungsamt, Bauamt und andere –, hatte ihr gut gefallen. Im Beruf selbst haben ihr die Kontakte mit so vielen unterschiedlichen Menschen gefallen. Und speziell im St. Blasier Rathaus sei die Zusammenarbeit mit den Kollegen sehr kameradschaftlich, die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat konstruktiv und sachlich, was sie andernorts auch schon anders erlebt habe.

Als eine der großen dienstlichen Herausforderungen der letzten Jahre werde ihr die ständig gestiegene Nachfrage nach Kindergartenplätzen in Erinnerung bleiben, die Jahre, als immer mehr Eltern von Kindern unter drei Jahren den Anspruch auf die Betreuung in einer Kindertagesstätte einforderten. „Das konnte man ja zunächst nicht decken. Für die Erweiterung der Einrichtungen braucht man ein Grundstück, Personal, die finanziellen Mittel, man muss einen Mittagessen-Angebot für die Kinder organisieren. Diese Strukturen mussten erst geschaffen werden“, Sylvia Huber.

Keine Furcht vor „schwarzem Loch“

Aus ihrer Dienstzeit in St. Blasien wird Sylvia Huber auch die Erinnerung an eine Reihe von kuriosen Begebenheiten mit in den Ruhestand nehmen. Da war der St. Blasier, der die Urne seines verstorbenen Hundes bei sich zu Hause aufbewahrt hat, weil er im Fall seines Todes mit dieser Urne bestattet werden wollte. Der Bräutigam, der betrunken zur standesamtlichen Trauung kam und fortgeschickt wurde, bis er seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Oder der Teilnehmer am Bildhauersymposium, der aus Geldnot sein Hotelzimmer, das die Stadt bezahlte, vermietet hatte und dann eine ganze Weile nicht mehr aufzufinden war.

Jetzt freut sich Sylvia Huber auf den neuen Lebensabschnitt und fürchtet kein schwarzes Loch. „An Ideen, Interessen und Neugier hat es mir ja nie gefehlt“, sagt sie.