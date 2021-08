von Ulrike Spiegelhalter

In kleinem Rahmen ist am Sonntag der Hans-Thoma-Preis des Landes überreicht worden. Statt eines großen Festzeltes am Spitzenberg konnte es der Corona-Bestimmungen wegen am Nachmittag nur einen Dorfhock vor dem Kurpark-Pavillon geben.

Beim Zutritt auf das markierte Festgelände wurden die Kontaktdaten notiert, ein 3-G-Nachweis war nicht erforderlich. Bei schönem Festwetter erlebten die Besucher einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Blasmusik und Trachtentänzen. Nach eineinhalb Jahren war es für die Trachtenkapelle Bernau-Außertal der erste öffentliche Auftritt.

Bernau Ulrike Ottinger hat beim Festakt in Bernau den Hans-Thoma-Preis erhalten Das könnte Sie auch interessieren

Die Musiker genossen ihn ebenso wie die Zuhörer. Für dieses besondere Konzert hatten die Musikerinnen und Musiker – die Abstandsregelung machte das nötig – fleißig sechs Wochen lang im Freien vor dem Probelokal geübt, wie der Vorsitzende Felix Fleig berichtete. Flott wurden die vorbereiteten Stücke vom fast vollzähligen Orchester unter Leitung von Dirigent Stefan Strittmatter dargeboten. Und das Publikum bedankte sich für den musikalischen Gruß mit starkem Beifall.

Auch für die Trachtengruppe Bernau bot sich am Hans-Thoma-Tag nach ebenso langer Zeit wieder die erste Auftrittsmöglichkeit und Mitglieder des Gospelchores halfen dem Kurhauswirt bei der Bewirtung der Gäste.