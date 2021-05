von Sebastian Barthmes

Handwerker, die in der Stadt ihrer Arbeit nachgehen, können eine Jahresparkkarte kaufen, um nicht immer ein neues Parkticket lösen zu müssen. Der Gemeinderat hat nun in seiner Sitzung am Dienstag eine Preisstaffelung eingeführt und dabei die Gebühren für die Jahresparkkarten erhöht.

St. Blasien Kontrollieren und ein sicheres Gefühl geben sind Aufgaben des neuen Gemeindevollzugsbediensteten Ralf Gerspacher in St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Bisher haben die Betriebe für 180 Euro drei Jahresparkkarten für ihre Firmenfahrzeuge erhalten. Es habe sich aber gezeigt, dass diese Karten auch missbraucht worden seien, sagte die Verwaltung, sie seien also auch in Privatfahrzeugen und ohne beruflichen Grund genutzt worden. Deshalb schlage sie eine Aufsplittung und die Erhöhung der Jahresgebühr vor.

In Zukunft können Betriebe ebenfalls drei Jahresparkkarten erhalten. Allerdings zahlen sie für die erste Karte 100 Euro, für die zweite 80 Euro und für die dritte Jahresparkkarte 60 Euro. Die Gebührenstaffelung und die Erhöhung um 60 Euro beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Strom tanken in der Hauptstraße

In der Hauptstraße in St. Blasien können jetzt auch Elektrofahrzeuge Strom tanken – vier Ladestationen wurden installiert. Bauamtsleiter Manuel Ebner bestätigte aufgrund einer Frage aus dem Gemeinderat, dass die betroffenen Parkflächen für Elektroautos reserviert werden. Die Stellplätze sollen noch entsprechend gekennzeichnet werden.