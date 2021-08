von Christiane Sahli

90 Jahre Pumpspeicherkraftwerk Häusern – nicht nur für den Betreiber Schluchseewerk AG, kurz auch Schluwe genannt, ist das der größte Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. Auch die Gemeinde Häusern profitierte und profitiert in vielerlei Hinsicht von dem Kraftwerk. Gewerbesteuer, Arbeitsplätze und Verbesserung der Infrastruktur sind nur einige Stichworte.

„In Häusern geht es Dir gut, da hast Du die Schluwe“, habe einmal jemand zu ihm gesagt, erinnert sich Bürgermeister Thomas Kaiser. Die Einschätzung teilt der Rathauschef, der seit nunmehr fast 30 Jahren im Amt ist. Nicht nur, dass die Schluchseewerk AG ein großer Gewerbesteuerzahler ist, der Ort profitiert auch in vieler anderer Hinsicht von dem Kraftwerk. So bietet das Unternehmen zahlreiche Arbeitsplätze, in der Vergangenheit wurden 65 Mitarbeiter aus Häusern in dem Pumpspeicherkraftwerk im Schwarzatal beschäftigt. „Jeder zweite oder dritte arbeitete bei der Schluwe“, erinnerte sich Bürgermeister Kaiser, in manchen Fällen sogar ganze Familien.

Heute sind nur noch zehn Mitarbeiter in dem Kraftwerk tätig, aber unter den Mitarbeitern des Unternehmens sind die Häuserner nach wie vor stark vertreten, wenn auch zum Teil an anderen Standorten, etwa in Laufenburg. Und auch in der Ausbildungswerkstatt, die im Kraftwerksgebäude untergebracht ist, lernen junge Leute aus der Gemeinde ihr Handwerk.

Im Schwarzatal errichtete die Schluchseewerk AG zahlreiche Werkswohnungen für die Schluwianer, wie die Mitarbeiter noch heute genannt werden, im Ort selber gab es früher Mehrfamilienhäuser ebenfalls mit Werkswohnungen. In den Jahren 1975 bis 1980 waren sechs Gemeinderäte Beschäftige der Schluwe, „da unten (im Schwarzatal) ist Politik gemacht worden“, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser schmunzelnd, betone aber, dies sei nicht negativ gemeint.

Vorteile für Gemeinde

Die Ansiedlung des Kraftwerks im Schwarzatal brachte der Gemeinde und den Einwohnern noch zahlreiche weitere Vorteile. So verdankt Häusern dem Kraftwerk drei verschiedene Stromkreise, so dass es nie einen kompletten Stromausfall im ganzen Ort gibt, sagt der Rathauschef. Und lange Jahre übernahmen Mitarbeiter des Unternehmens die Schneeräumung zwischen dem Gewerbegebiet Oberlehen und dem Kraftwerk im Schwarzatal. Die Vereinbarung wurde inzwischen gekündigt, aber die Schluwe unterstützt die Kommune auch heute noch durch die Zurverfügungstellung von Streusalz. Auch die Beförderung der Kinder von in den Werkswohnungen im Schwarzatal lebenden Werksangehörigen hatte das Unternehmen ganz selbstverständlich übernommen. Darüber hinaus konnte der Gemeinde zudem immer wieder Fahrzeuge für diverse Arbeiten selbstverständlich nutzen.

Stark profitiert nach wie vor die Gastronomie im Ort durch Kunden und Besucher des Kraftwerkes, sagt Kaiser. Das Café Drehzahl aber, einst im Schwarza­tal beim Kraftwerk gelegen und früher beliebter Treffpunkt und Ausflugsziel für Einheimische und Touristen gibt es mittlerweile nicht mehr – das Gebäude wurde abgerissen.

Ein bestimmtes Detail macht die besondere Stellung des Stromerzeugers als großer Arbeitgeber in der Gemeinde sichtbar: Nach wie vor werden viele Häuser im Ort elektrisch beheizt. Er habe deshalb dem Projekt Nahwärme anfangs nur geringe Chancen eingeräumt, da der Umstieg auf Nahwärme mit größeren Aufwendungen für Heizkörper und Leitungen im Haus verbunden sei, erklärte Bürgermeister Kaiser. Dann aber sei er überrascht gewesen, dass sich doch viele dieser Hausbesitzer für die Nahwärme entschieden. War die Beziehung zwischen Unternehmen und Gemeinde früher sehr eng, sei der Abstand räumlich deutlich größer. Denn vor einigen Jahren wurde die Verwaltung nach Laufenburg verlegt. Man sehe sich also nicht mehr so häufig, so Bürgermeister Kaiser. Am guten Verhältnis habe das jedoch nichts geändert.