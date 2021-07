von Christiane Sahli und Sebastian Barthmes

Viele Menschen werden in den Arztpraxen in den Gemeinden rund um St. Blasien geimpft. Die Aufgabe wird von den Ärzten und Mitarbeitern nebenher zum normalen Arbeitsalltag erledigt. Doch wie kommen die niedergelassenen Ärzte mit der Mehrarbeit klar? Wir haben uns umgehört.

Praxis Winfried Bull und Irina Drobach

Weit mehr als 2300 Impfungen waren es seit dem 7. April alleine in der Praxis Winfried Bull und Irina Drobach. Derzeit werden dort zwischen 280 und 300 Patienten in der Woche geimpft. Für alle Beschäftigten in den Praxen bedeutet die zusätzliche Arbeit einen enormen Arbeits- und Energieaufwand. Die mangelnde Organisation auf staatlicher Seite habe zudem die Planung unnötig erschwert, heißt es.

Neben ihren eigenen Patienten impfen die Mediziner der Praxis Bull-Drobach als Betriebsärzte zahlreiche weitere Impfwillige, sagt die medizinische Fachangestellte Claudia Albiez.

Verimpft werden dort die Vakzine von Biontech, Astrazeneca und Johnson & Johnson, wobei es für den Impfstoff Biontech eine Warteliste gibt. Bestellt werden müssen die Impfstoffe immer zu Wochenbeginn, welche Impfstoffe dann in welcher Menge tatsächlich geliefert werden, erfahre man am Donnerstag, schilderte Albiez. Dann gilt es, die Impftermine für die kommende Woche festzulegen.

Praxis Dirk Jochmann

Diese Praxis kritisiert der in St. Blasien niedergelassene Arzt Dirk Jochmann: Das, was die Praxis geliefert bekommt, werde auch verimpft, sagt er. Doch er wisse eben nie, ob die Bestellung auch wirklich so ausgeführt wird.

Nach der Bestellung am Dienstagnachmittag müsse man eben bis Donnerstag oder Freitag warten, bis die Praxis wisse, welcher Impfstoff und in welcher Menge geliefert werde. Erst dann könne man mit der Terminplanung beginnen. So sei keine ordentliche Planung möglich, sagt Jochmann, und es sei auch nicht in Sicht, dass das System geändert werde. Er ergänzt: „Dieses Hin und Her ist für alle eine Katastrophe.“

Dass die Patienten dann auch mal verärgert reagieren, weil man ihnen nicht längerfristige Zusagen machen könne, verstehe er. Insgesamt führe das Impfen „zu einem enormen Anfall von Mehrstunden, damit wir auch den normalen Praxisalltag aufrechterhalten können“. In dieser Zeit komme er zum Beispiel auf 90 Wochenarbeitsstunden. In seiner Praxis erhalten wöchentlich durchschnittlich 90 bis 100 Menschen ihre erste Impfung, sagt Dirk Jochmann.

Praxis Ludwig Gruhn

Rund 100 Impfdosen pro Woche stehen in der Praxis Ludwig Gruhn zur Verfügung, in den vergangenen Wochen zu 80 bis 90 Prozent Johnson & Johnson. Aber dieses Vakzin könne man nun nicht mehr bestellen, sagte die medizinische Fachangestellte Melanie Schmidt.

Noch sei eine geringe Menge dieses Impfstoffes vorhanden, wie es dann aber weitergehe, sei offen. Darauf, welchen Impfstoff und welche Mengen man erhalte, habe man keinen Einfluss, bestätigt auch sie. Eine Warteliste gebe es derzeit nur für den Impfstoff Biontech, so Melanie Schmidt weiter.

Was die Impfung mit Astrazeneca betriftt, so sei auch die Zweitimpfung mit diesem Impfstoff sicher, Kreuzimpfungen mit anderen Vakzinen seien derzeit nicht angedacht. Eine vermehrte Nachfrage nach Impfungen habe es insbesondere nach dem Verzicht auf die Priorisierung und der Freigabe von Biontech auch für Jugendliche unter 18 Jahren gegeben.

Praxis Friedhelm Bork in Bernau

Auch in der Praxis von Friedhelm Bork in Bernau werden rund 100 Patienten in der Woche mit den Impfstoffen Biontech und Johnson & Johnson geimpft. Das Vakzin Astrazeneca habe er nicht bestellt, sagte der Mediziner. Der Andrang sei groß, rund 250 Patienten stehen auf der Warteliste.

Das Impfen zusätzlich zu dem normalen Praxisbetrieb bedeute einen „riesigen zusätzlichen Aufwand“ und sei nur mit unzähligen Überstunden zu bewältigen. Allein mit dem Aufziehen des Impfstoffs Biontech sei eine Helferin rund zweieinhalb Stunden beschäftigt. Und auch der organisatorische Aufwand sei beträchtlich. Seine Erfahrung deckt sich mit der in anderen Praxen: Da man erst kurzfristig erfahre, wie viel Impfstoff man erhalte, gelte es, die Patienten erst sehr zeitnah zu ihrem Impftermin einzubestellen.