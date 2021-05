St. Blasien vor 2 Stunden

Großeinsatz nach einem Brand in einer Wohnung in St. Blasien

Zu einem Brand in einer Wohnung eines Hochhauses in St. Blasien kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus St. Blasien und Höchenschwand, das Rote Kreuz mit zwei Notärzten und die Polizei mit weit über zehn Einsatzfahrzeugen.