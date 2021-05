von Christiane Sahli

Der Welttag der Telekommunikation und Informationsgesellschaft wird heute, Montag, begangen. Eine große Rolle spielt dabei das Glasfasernetz. Auf diesem Gebiet schneidet Deutschland im weltweiten Vergleich aber schlecht ab, gerade im ländlichen Raum lässt die Internetverbindung oft sehr zu wünschen übrig. Ein Problem, mit dem sowohl Private als auch Unternehmer, Gastronomie, Touristiker und andere in der Region rund um St. Blasien zu kämpfen haben.

Der Welttag der Telekommunikation Der Welttag der Telekommunikation geht auf den 17. Mai 1865 zurück, dem Gründungstag der Internationalen Fernmeldeunion. Begangen wird er seit 1967 und 2006 wurde er um den Begriff der Informationsgesellschaft erweitert.

Experten sehen in den Glasfasernetzen die Zukunft der Datenübertragung. Gerade auf diesem Gebiet gibt Deutschland im internationalen Vergleich aber kein gutes Bild ab, insbesondere der ländliche Raum stellt sich oft als digitales Brachland dar. Im Landkreis Waldshut hat der Breitbandausbau inzwischen an Fahrt aufgenommen. Laut einer Mitteilung der Stadt St. Blasien soll in diesem Jahr mit den Hausanschlussarbeiten begonnen werden, als vermutliches Bauende wird Ende 2022 oder Mitte 2023 genannt. Bis dahin werden aber sowohl Private als auch Geschäftsleute und Touristiker weiter mit Problemen zu kämpfen haben.

Bernau: Mit dem Stick statt über das Internet

Große Datenpakete müssen in der Touristinformation Bernau immer wieder auf den Weg gebracht werden. Da gelte es, zu überlegen und zu koordinieren, wer wann welche Datenpakete durchschicke, was mit einem zusätzlichen Zeitaufwand verbunden sei, sagte Tourismuschef Matthias Wendle. Und manchmal komme es auch vor, dass er Dateien auf einen USB-Stick ziehe und persönlich bei Empfängern in Bernau vorbeibringe, Zeit, die man auch anders hätte nutzen können.

Und auch bei Webkonferenzen erweise sich das langsame Internet immer wieder als Nachteil. Allerdings, so Matthias Wendle weiter, ohne Lockdown wären die Probleme wohl noch deutlicher spürbar. „Wir freuen uns auf das Breitband, es werden sich neue Möglichkeiten eröffnen“, erklärte der Tourismuschef.

Ibach: Internetnutzung nur via Satellit

In Ibach ist die Internetnutzung nur via Satellit möglich, sagte Hortense Schmid vom Unternehmen Hochtalhaus und Schreinerei Hochtalmöbel Ibach. Normalerweise sei die Internetverbindung gut, aber gerade bei schlechtem Wetter laufe das Internet auch mal nicht gut. Probleme gäbe es unter anderem bei dem Versand von Hausplänen, manchmal funktioniere es gut, an anderen Tagen gar nicht. Da komme man gelegentlich gegenüber Kunden in Erklärungsnot. Vor allem Kunden aus der Stadt könnten die Internetprobleme nicht nachvollziehen, so Schmid.

St. Blasien: In der Videokonferenz bleibt oft das Bild stehen

„Für das tägliche Geschäft geht es gerade so“, beschreibt Ulrich Jehle die Situation. Der Menzenschwander, Mitarbeiter eines Medizintechnik-Unterehmens aus Lenzkirch, arbeitet derzeit im Homeoffice. Fast täglich stehen Videokonferenzen an, häufig mit Kollegen in Singapur. Da bleibe schon mal das Bild stehen, so Jehle. Große Schwierigkeiten gäbe es beim Bearbeiten großer Dateien, etwa Präsentationen, insbesondere beim Upload. Dieser dauere entweder eine Ewigkeit oder funktioniere gar nicht.

Auch aus Sicht von Wolfgang Brodmann, Inhaber des Domhotels in St. Blasien, ist das Internet derzeit viel zu langsam. Probleme tauchten insbesondere dann auf, wenn viele Gäste im Haus das Internet gleichzeitig nutzten, sagt er, da sei das Netz schnell überfordert. Wenn der Aufbau einer Internetseite sehr lange dauere, seien manche Gäste darüber nicht sehr erfreut, so Wolfgang Brodmann. Nachteile gegenüber Mitbewerbern sieht der St. Blasier Hotelier aber nicht, da alle mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hätten.

Es gibt auf positive Beispiele

Keine oder nur wenig Schwierigkeiten in Sachen Internet haben dagegen Marion Bakker („my Blackforest“ mit Ladenschäft in St. Blasien und Onlineshop) und Maler- und Stuckateurmeister Horst Grethler (Albtal). Für sie ist der Breitbandausbau nicht vordringlich.

„Wir freuen uns auf Breitband“, sagt dagegen Wendle und spricht damit auch für Hortense Schmid, Ulrich Jehle und Wolfgang Brodmann.