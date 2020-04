von Sebastian Barthmes

Frau Rudlof, welche Gefahren können von Grabsteinen ausgehen?

Durch Mörtel oder Zement zusammengefügte Grabdenkmäler können sich allmählich infolge von Frost und anderen Witterungseinflüssen lockern und bei Erschütterung der Umgebung durch nahe vorbeigehende Personen wider Erwarten umstürzen. Frost, starke Regenfälle, Senkungen durch Hohlräume, Einwirkung des Wurzelwerkes von Bäumen und Bepflanzungen, Aushebung nahe gelegener Gräber, Schieben und Drücken des Bodens können erfahrungsgemäß die Standsicherheit erheblich beeinträchtigen. Der Stadtverwaltung ist es wichtig, dass die Sicherheit der Friedhofsbesucher gewährleistet wird.

Wie stellt die Kommune fest, ob ein Grabstein noch in Ordnung ist?

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht muss die Gemeinde als Anstaltsträger dafür Sorge tragen, dass durch schadhafte, unsicher stehende Grabdenkmäler keine Gefahr ausgeht. Die Überprüfung der Standsicherheit wird alljährlich, nach dem Ende der winterlichen Witterung und des Frostes durch eine fachkundige Firma ausgeführt. Die Prüfung erfolgt durch eine Drucklastprüfung. Bei Grabmalen von 50 bis 70 Zentimeter Höhe sind das 300 Newton (30 Kilogramm) und bei Grabmalen von 70 bis 120 Zentimerter und mehr 500 Newton (50 Kilogramm). Das Grabmal darf bei einer Druckprobe nicht nachgeben. Das Prüfergebnis wird dokumentiert und der Friedhofsverwaltung übergeben. Bei Grabmalen, die nicht akut umsturzgefährdet sind, ist es ausreichend, diese mit einem Warnhinweis kenntlich zu machen, den Nutzungsberechtigten zu informieren und eine angemessene Frist zur Instandsetzung einzuräumen. Die Friedhofsverwaltung muss kontrollieren, ob der Nutzungsberechtigte seiner Pflicht zur Herstellung der Standfestigkeit pflichtgemäß nachkommt. Bei einer akuten Umsturzgefährdung kann die Stadt auf Kosten des Nutzungsberechtigten sofortige Sicherungsmaßnahmen wie Absperrung, Verspannung und Fixierung mit eingerammten Holzpflöcken selbst durchführen, falls der Verantwortliche nicht schnell genug zu erreichen ist Hintergrund.

Und in welchem Abstand werden diese Prüfungen vorgenommen?

Einmal mal im Jahr.

Viele Menschen kümmern sich intensiv um die Gräber, manche werden nur selten gepflegt. Spiegelt sich das bei der der Standfestigkeit-Prüfung wider?

Also das kann man so eindeutig nicht sagen, denn die Pflege hat nichts mit der Standsicherheit zu tun.

Zur Person Andrea Rudolf ist in der Stadtverwaltung von St. Blasien für das Standesamt und das Friedhofswesen zuständig.

Was passiert, wenn Schäden festgestellt, sie aber nicht beseitigt werden?

Dann ist die Stadt berechtigt, das Grabmal auf Kosten des Verantwortlichen abzubauen oder nach dessen Anhörung das Grab ganz abzubauen. Die Stadt bewahrt diese Sachen drei Monate auf. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne Weiteres zu ermitteln, so genügt ein sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Es ist sogar ein Bußgeldtatbestand unserer Friedhofssatzung, Grabmale in nicht verkehrssicherem Zustand zu halten. Wichtig ist zu erwähnen, dass der Verantwortliche bei Beanstandung der Standsicherheit nicht hergeht und an dem Grabstein rüttelt, um zu schauen, ob der Stein lose ist. Die Standsicherheit wurde bereits auf allen drei Friedhöfen geprüft.