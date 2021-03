von Christiane Sahli

Am Beginn des Gottesdienstes in der Christuskirche in St. Blasien zum diesjährigen Weltgebetstages, den ein fünfköpfiges ökumenisches Team vorbereitet hatte, standen Informationen über Vanuatu. In dem Inselstaat mit 83 Inseln werden 110 Sprachen gesprochen. 85 Prozent der Bevölkerung des Landes, das weltweit am stärksten den Gewalten der Natur ausgesetzt ist, sind Christen.

Gewalt gegen Frauen ist ein großes Problem, zwei Drittel aller Frauen hat bereits Gewalt erlebt, 20 Prozent von ihnen mit bleibenden Schäden, hieß es. Stellvertretend für Frauen aus Vanuatu berichteten Mitglieder des St. Blasier Weltgebetstagsteams über deren Probleme. Da ging es um mangelnde Bildung, eigene Bemühungen um Weiterbildung und die Möglichkeit, für den Lebensunterhalt zu sorgen, Obdachlosigkeit von Kindern und die Probleme von Frauen vom Land, Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden.

Liebevoll hatte das Team den Altar mit Kerzen, einer Fahne von Vanuatu, Obst und einer Palme geschmückt. Vor diesem Hintergrund und unter der Palme sitzend trug eine Sprecherin Anregungen zum Nachdenken vor und verglich die Menschen mit einer Palme: Fest verwurzelt im Boden, aber dennoch biegsam und mit den Wurzeln ist die Palme in der Lage, Wasser in einer Quelle zu finden. Und der Mensch könne mit Gott ebenfalls einen festen Halt und eine Quelle finden.

Lieder sind ein wesentlicher Bestandteil der Weltgebetstagsgottesdienste. In diesem Jahr war das gemeinsame Singen allerdings nicht möglich. Auf die Lieder mussten die rund 20 Gottesdienstbesucher aber dennoch nicht verzichten, sie wurden von zwei Sängerinnen, begleitet von drei Instrumentalisten (Querflöten und Gitarre), vorgetragen. Und während des gesamten Gottesdienstes wurden auf eine Leinwand Bilder aus Vanuatu gezeigt.

Alles in allem war es trotz der Einschränkungen ein sehr stimmungsvoller Gottesdienst, der zum Nachdenken anregte. Auf das sonst übliche Zusammensein in Anschluss an den Gottesdienst musste allerdings verzichtet werden. In, wie es hieß, Verbundenheit mit den Frauen von Vanuatu erhielten die Gottesdienstbesucher am Ausgang eine Tüte mit Blumensamen – „säen wir Vielfalt“.