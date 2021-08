von Sebastian Barthmes

Der Wald der Region als Wärmequelle für die eigene Wohnung – diese Idee liegt im Trend und in immer mehr Kommunen entstehen Nahwärmenetze. Auch in St. Blasien sollen etliche Gebäude an ein neues Nahwärmenetz angeschlossen werden, wenn es nach den Plänen des Bernauer Unternehmens SWL geht. Geschäftsführer Berthold Schmidt hat große Pläne: „Wir möchten idealerweise das Netz durch St. Blasien durchziehen.“

Die Erfahrung

Die nötige Erfahrung, um so ein Projekt zu verwirklichen, hat Schmidt. Ungefähr 60 Wärmenetze hat er in den vergangenen 25 Jahren mit seinem Unternehmen geplant und gebaut, mehr als 30 betreibt SWL auch selbst. Circa 1000 Kunden überwiegend in Süd- und Mittelbaden werden mit Wärme versorgt, sagt der Bernauer Unternehmer. Auch das Netz in St. Blasien will Berthold Schmidt mit seinem Unternehmen selbst betreiben.

Die Anreize

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, möglichst viele Haus­eigentümer möchte er überzeugen. Schmidt ist sicher, dass viel für die Wärme aus Hackschnitzeln spricht: Die Preise seien relativ stabil, man sei unabhängig von Öl- und Gaspreisschwankungen. Zudem werde eine Abkehr vom Heizöl stark bezuschusst.

Weitere Vorteile

Dazu komme der Klimaschutz: Mit einem von SWL betriebenen Nahwärmenetz, das er als Vergleichsgröße für St. Blasien heranzieht, werden jährlich mehr als 1000 Tonnen CO 2 eingespart. Außerdem sei die Heizzentrale immer auf dem neusten Stand, die Kunden müssten sich nicht darum kümmern, dass die eigene Heizung einwandfrei funktioniert. Regelmäßig warte das Unternehmen seine Heizzentralen, in den Wintermonaten sei in der Regel einmal täglich ein Techniker vor Ort.

Die Heizzentrale soll beim ehemaligen Freibad entstehen. So vermeide man Probleme mit Anwohnern, sagt Berthold Schmidt. Der Schornstein stehe außerhalb der Stadt. Die Technik sorge aber für gute Luft, in der Regel würden Elektrofilter eingebaut, die den Staub aus den Abgasen ziehen, erläutert der Fachmann. Neben dem Holzhackschnitzelkessel werde mit einem Ölkessel als Sicherheit geplant. Ein großer Puffer sorge dafür, dass auch Spitzenlasten abgedeckt werden können. Allerdings sei die Wärmeabnahme in einem Netz der derzeit geplanten Größe relativ gleichmäßig, erklärt Schmidt.

Informationen

Es gab Informationsveranstaltungen, auch große Vermieter habe er kontaktiert, sagt Schmidt. „Bis jetzt sind die Rückmeldungen positiv.“ Wie groß die Anlage aber tatsächlich wird, wie hoch die mögliche Investitionssumme sein wird, wenn das Nahwärmenetz gebaut wird, könne man noch nicht sagen. Sein Ziel ist der Anschluss möglichst vieler Häuser. Auch der Zusammenschluss mit dem Nahwärmenetz des Kollegs sei für ihn denkbar – Kontakte gab es.

Die Pläne

Bei seinen Nahwärmenetzen handle es sich um eine regional ausgerichtete Wertschöpfung, „wir arbeiten grundsätzlich mit Lieferanten aus der Region“, sagt Schmidt. Der Holzvorrat sei ausreichend, verarbeiten könne man Restholz, Käferholz, Holz aus Sturmschäden oder aus Offenhaltungsmaßnahmen. Im Spätsommer will Schmidt die Größe der Anlage und die Kosten kalkulieren können. Läuft alles gut, könnten Ende 2022 die Bauarbeiten starten, die wohl rund eineinhalb Jahre dauern. Die Leitungen werden in einer Tiefe von bis zu eineinhalb Metern verlegt. Die angeschlossenen Gebäude erhalten Übergabestationen mit einem Wärmemengenzähler. In Bernau, wo das Unternehmen auch ein Netz betreibt, ist die Wärme aus Holzhackschnitzeln gefragt. Immer wieder wird es erweitert.