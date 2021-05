von Karin Steinebrunner

Wie gefordert war sein Beitrag, „Ist das nicht ein Höllenwahnsinn, was die Liebe aus uns macht ?“, eine Neukomposition und wurde als Erstaufführung am Veranstaltungsort, dem Endelhof in Kaisten, am Pfingstsonntag angekündigt.

St. Blasien Ibachtaler bleibt trotz der Pandemie quietschfidel und kreativ Das könnte Sie auch interessieren

Coronabedingt lief das Troubadix-Liederfestival als Open-Air-Veranstaltung ab. Die 14 auftretenden Musikerinnen und Musiker wurden von dem auf 100 Personen beschränkten Publikum begeistert aufgenommen. Gesungen wurde ausnahmslos in Mundart. Aufgrund der Sitz- und Maskenpflicht gab es auf dem Festivalgelände auch kein Verpflegungsangebot. Zudem wurde es zeitlich gestrafft und fand nicht wie sonst von 11 bis 19 Uhr, sondern lediglich zwischen 13 und 18 Uhr statt, und zwar mit zwei anstelle von sonst drei Blöcken mit abschließendem Finale. Daher auch die Reduktion von 18 auf 14 Mitwirkende.

Riesen Spaß

Georg Albiez war mittlerweile zum dritten Mal dabei. „Der Auftritt hat riesigen Spaß gemacht“, erzählt er, „auch wenn ich diesmal nicht unter den Gewinnern war.“ Am Ende habe das Publikum beim zweiten Beitrag „Hauptsach‘ g‘sund!“, sogar mitgeklatscht, und das sei gerade in Corona-Zeiten ein tolles Gefühl gewesen. Außerdem habe sein Beitrag den positiven Nebeneffekt gehabt, dass im vergangenen Jahr sechs Lieder entstanden sind, von denen er zwei auf dem Festival dargeboten habe.