von Sebastian Barthmes

Gewerbeflächen sind in St. Blasien und auch in Bernau knapp. Ein Projekt, über das schon seit Jahren gesprochen wird, nimmt nun aber Fahrt auf: Bei der Menzenschwander Brücke an der L 149 wollen die beiden Gemeinden ein interkommunales Gewerbegebiet entwickeln.

Grundlage für Detailplanung

Einen Planungsauftrag hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen: Das Unternehmen Steg, das zum Beispiel auch das Baugebiet Dreherhauswiese in St. Blasien im Auftrag der Stadt entwickelt hat, soll nun ausloten, was auf der Fläche zwischen Landesstraße und Kläranlage möglich ist. So solle die Grundlage für die Detailplanung geschaffen werden, erläuterte Hauptamtsleiter Eduard Rombach.

Kreis Waldshut/Kreis Lörrach/Schweiz Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und den grenznahen Kantonen am 14. Juni auf einen Blick Das könnte Sie auch interessieren

Dafür werden auch Pläne herangezogen, die schon seit Jahren in der Schublade liegen. Sie sollen an aktuelle Gegebenheiten, so Rombach, angepasst werden. Rund 1,2 Hektar groß werde die Fläche des geplanten neuen Gewerbegebietes sein, in den kommenden Monaten werde auch abgeklärt, ob die Fläche etwas größer ausfallen könne. Zur Machbarkeitsprüfung gehöre auch, die Finanzierung zu klären.

Zeitplan liegt noch nicht vor

Eine Zeitvorstellung, bis wann St. Blasien und Bernau über neue Gewerbeflächen verfügen, habe man noch nicht. Das Unternehmen Steg werde aber zeitnah mit der Arbeit beginnen und möglichst schnell dem Gemeinderat Planungsunterlagen vorlegen. Auch wenn das Verfahren möglicht zügig vorangetrieben werden soll, müsse man erfahrungsgemäß schon mit ein bis zwei Jahren rechnen, ehe sich dort ein Betrieb ansiedeln könne, so Rombach.

Ein interkommunales Gewerbegebiet sei in der Region Neuland, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Man wolle es aber „so schnell, wie‘s geht“ verwirklichen. Bis dahin gelte es aber, die vielen Unbekannten zu ermitteln und offene Fragen zu beantworten.