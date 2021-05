von Christiane Sahli

Zu einem Kunstgenuss unter freiem Himmel lädt der Verein Winterhalter in Menzenschwand von 21. Mai bis 27. Juni nach Menzenschwand ein. Unter dem Motto „Kunscht geh‘ nus“ werden im ganzen Dorf in ehemaligen Geschäften kleine Galerien eingerichtet, in denen nicht nur Werke von Franz Xaver und Hermann Winterhalter, sondern auch der Kölner Künstlerin Bettina Mauel und von Vereinsmitglied Helga Peters zu sehen sein werden. Das Museum verwandelt sich in eine Freiluftgalerie.

„Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Ideen“, sagt die Vorsitzende Elisabeth Kaiser. So lädt der Verein nach dem erfolgreichen Projekt, bei dem Gemälde der Brüder Franz Xaver und Hermann Winterhalter an die Wand der Dorfkirche projiziert wurden, erneut zu einem Freiluftereignis ein. In den kommenden Wochen geht die Kunscht nus, wie es auf Alemannisch heißt, daher auch der Untertitel „Kunst draußen im Dorf genießen“.

Entlang der Dorfstraße verwandeln sich die Schaufenster ehemaliger Geschäfte in Galerien. Im einstigen Ladengeschäft Pieper und in Gundis ehemaligen Saftlädele im Vorderdorf werden Bilder der Künstlerin Bettina Mauel, die auf internationale Ausstellungen zurückblicken kann, zu sehen sein. Die Schülerin von Gerhard Richter und Meisterschülerin von Gotthard Graubner lebt und arbeitet in Köln, hat aber ihre Wurzeln in Menzenschwand, wo sie seit dem fünften Lebensjahr ihre Kindheit und Jugend verbrachte.

In der ehemaligen Skiwerkstatt von Erich Maier, ebenfalls im Vorderdorf, stellt Helga Peters (Lenzkirch), Mitglied im Winterhalterverein, naturnahe Aquarelle aus. Die Werke von Bettina Mauel und Helga Peters können auch erworben werden.

Das Hinterdorf steht ganz im Zeichen der großen Söhne des Ortes. In der ehemaligen Filiale der Volksbank im Hotel „Silberfelsen“ und im ehemaligen Schnitzergeschäft Richard Schäuble werden nicht nur Werke der Malerbrüder Franz Xaver und Hermann Winterhalter zu sehen sein, sondern auch Kostüme der Kostümgruppe des Winterhaltervereins. Zudem werden die Fenster im Obergeschoss des Rathauses, in dem das Museum seinen Platz hat, mit Winterhalter-Gemälden und -Zeichnungen bestückt. Zudem werden entlang der ganzen Dorfstraße Banner mit Tänzerinnen von Bettina Mauel zu sehen sein. Im Café „Creativ“ (gegenüber dem Museum) gibt es Kuchen und Getränke zum Mitnehmen.

„Diesen Zeiten, trostlos und ausdrucksarm, von Unmöglichkeiten in allen Bereichen geprägt, möchte der Verein kraftvoll und bunt, farbig und hoffnungsvoll ein Gegengewicht verleihen“, sagt Elisabeth Kaiser über die Freiluftprojekte. Und die Aktiven des Vereins freuen sich laut Kaiser bereits sehr darauf, wenn das Museum wieder geöffnet werden und man die neu gestalteten Räume der Öffentlichkeit präsentieren kann.