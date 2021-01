von Christiane Sahli

Eine neue Integrationsmanagerin ist in den Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien (GVV) tätig: Magdalena Kaiser hat ihre Arbeit am 1. Dezember aufgenommen. Seither berät sie Geflüchtete aus der Raumschaft, 80 Gespräche mit 36 Klienten hat sie seither geführt. Themen sind unter anderem Arbeits- und Wohnungssuche, Kinderbetreuung, soziale Fragen und Gesundheit.

Der Werdegang

Zum 1. November trat Magdalena Kaiser, die ihr Studium der Sozialen Arbeit an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen absolvierte und in ihrem Heimatort Grafenhausen lebt, ihre Stelle als Intergrationsmanagerin für den GVV St. Blasien an.

Ihr Arbeitgeber ist der Caritasverband Hochrhein. Nach einer einmonatigen Einarbeitung berät die 25-Jährige nun seit Dezember Geflüchtete. „Meine Kernaufgabe ist die Integration der Geflüchteten“, sagte die 25-Jährige. Dabei gehe es um eine niederschwellige Beratung, die den Geflüchteten helfen solle, sich in Deutschland einzuleben. Wichtig sei dabei, die Menschen nicht in ihrer Selbstständigkeit zu hindern, sondern sie dabei zu unterstützen, ihr tägliches Leben selbst zu gestalten, betonte sie.

Die Grundlagen

Am Anfang der Beratung stehe die Erarbeitung eines Integrationsplans. Dabei gehe es um die Klärung von persönlichen Anliegen, die Festlegungen von Zielen, die der oder die Geflüchtete erreichen möchte und Wege, wie diese erreicht werden könnten, erklärte Magdalena Kaiser. Besonders wichtig sei es dabei, die Klienten zu unterstützen, die Ziele eigenständig zu erarbeiten. Der Integrationsplan sei auch nicht etwas Festgeschriebenes, sondern könne je nach Bedarf geändert werden.

Die Themen, mit denen sich Magdalena Kaiser beschäftigen muss, sind vielfältig. Da geht es um Arbeitsplatzsuche, Weiterqualifizierung, Studium, Ausbildung, Kinderbetreuung, Sozialleistungen, finanzielle Fragen, Gesundheit und nicht zuletzt um gesellschaftliche Teilhabe. Gegebenenfalls werden die Geflüchteten auch an weitere Beratungsstellen wie etwa Jobcenter oder Ausländerbehörde weitervermittelt.

Auf Arbeitssuche

Anhand des Beispiels Arbeitssuche zeigte Kaiser das Vorgehen auf: Dabei gelte es unter anderem, Interessen, Sprachkenntnisse sowie das Vorliegen von Qualifizierungen und Zeugnissen festzustellen. Sodann werde die Arbeitssuche oder die Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten konkret angegangen. Es werden offene Stellen gesucht, Bewerbungsmappen erarbeitet und Bewerbungsgespräche vorbereitet.

Bei ihrer Arbeit kann Magdalena Kaiser nicht nur auf die Netzwerkarbeit im Landkreis Waldshut, sondern auch innerhalb des Caritasverbands Hochrhein auf die Fachabteilung Migration, den Jugendmigrationsdienst, die Sprachförderung und die Lernhilfe zurückgreifen. Zudem habe es bereits erste Kontakte zu den ehrenamtlichen Helfern des St. Blasier Asylhelferkreises gegeben. Eine Vorstellung im Helferkreis sei bisher coronabedingt allerdings noch nicht möglich gewesen, soll laut Kaiser aber so bald wie möglich nachgeholt werden.

In den ersten Wochen ihrer Tätigkeit hat Magdalena Kaiser 80 Gespräche mit 35 Geflüchteten, überwiegend aus St. Blasien, aber auch aus Bernau, Todtmoos, Höchenschwand, Ibach und Dachsberg, geführt. Schwerpunkte seien dabei Wohnungssuche und Arbeitsmarkt sowie Familie gewesen. Und es habe zudem viele Fragen zum Thema Lockdown gegeben, so die Integrationsmanagerin. Sie habe bereits viele tolle Menschen kennengelernt und freue sich über jeden Neukontakt, sagte sie.