von Christiane Sahli

Magdalena Kaiser ist seit dem 1. November Integrationsmanagerin in den Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien (GVV). 143 Beratungsgespräche hat sie mittlerweile mit Geflüchteten geführt und sieben Integrationspläne erstellt. In der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien stellte sie nun ihre Arbeit vor.

Geflüchtete in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen, ist die Aufgabe von Integrationsmanagerin Magdalena Kaiser aus Grafenhausen

Die 24-Jährige trat am 1. November ihre Stelle als Integrationsmanagerin in den GVV-Mitgliedskommunen an und berät nach einer einmonatigen Einarbeitungszeit Geflüchtete in der Region St. Blasien. Nach ihrem Studium der Sozialen Arbeit an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen zog es sie in ihre Heimat Grafenhausen zurück. Sie wolle dort arbeiten, wo sie gerne wohne und Familie und Freunde habe, sagte sie. Bislang vorwiegend in der stationären Jugendarbeit tätig, sei es nun Zeit gewesen, etwas Neues anzugehen, fuhr sie fort.

Hilfe zur Selbsthilfe

Kernaufgabe der Integrationsmanagerin ist die Beratung Geflüchteter, oberstes Ziel sei dabei die Hilfe zur Selbsthilfe, sagte sie. Als Themen der Beratungen, die coronabedingt derzeit überwiegend telefonisch stattfinden müssen, nannte Magdalena Kaiser Arbeitsplatzsuche, Weiterqualifizierung, Studium, Ausbildung, Kinderbetreuung, Sozialleistungen, finanzielle Fragen, Gesundheit sowie gesellschaftliche Teilhabe.

Lockdown als großes Thema

143 Beratungen gab es inzwischen, Wohnung, Kinder und Familie hätten dabei eine große Rolle gespielt. Aber meist würden mehrere Themen im Rahmen einer Beratung besprochen. Und eine große Rolle spiele derzeit auch das Thema Lockdown, insbesondere coronabedingte Arbeitslosigkeit, Homeschooling und Betreuung der Kinder zu Hause, aber auch Ausbildungsplatzfragen sowie Fragen zum Aufenthaltstitel (Erreichbarkeit von Behörden). „Das Integrationsmanagement ist gut angelaufen“, lautet ein erstes Fazit von Magdalena Kaiser, die Beratung werde gut angenommen.

Wunsch nach regelmäßiger Information

Ihm sei klar geworden, dass Corona die Probleme gesteigert habe, dies sei sehr eindrucksvoll dargestellt worden, sagte Adrian Probst, Verbandsvorsitzender und St. Blasiens Bürgermeister. Sein Wunsch: regelmäßige Informationen durch die Integrationsmanagerin in der Verbandsversammlung des GVV.

Dauer des Aufenthalts

„Ist eine Tendenz erkennbar, dass Menschen, die im ländlicher Raum angekommen sind, auch dort bleiben?“ Dies fragte Bernaus Bürgermeister Alexander Schönemann. Dies ist laut Magdalena Kaiser eine schwierig zu beantwortende Frage, da viele Geflüchtete auf bestimmte Landkreise festgeschrieben seien. Aber viele, insbesondere Familien, fühlten sich im ländlichen Raum wohl, da sie dort viel Unterstützung bekämen, weiß sie.

Bindung an den Landkreis

Einzelpersonen zöge es wegen der Arbeitsplätze eher in den städtischen Raum, erklärte die Integrationsmanagerin. Eine weitere Frage von Schönemann betraf die Dauer der Bindung an den Landkreis Waldshut. Diese sei unterschiedlich, erklärte Magdalena Kaiser. Eine Festschreibung auf den Landkreis sei aber insbesondere bei Geflüchteten ohne Ausweis von längerer Dauer. Was die Integrationskurse betrifft, finden diese derzeit online statt, so die Integrationsmanagerin auf eine Frage des GVV-Vorsitzenden Adrian Probst.