von Christiane Sahli

Seit vielen Wochen haben die Gastronomiebetriebe nun schon geschlossen. Ganz untätig sind viele Gastronomen in der Region in dieser Zeit aber nicht: Sie halten zumeist am Wochenende Gerichte zum Abholen bereit. Das Restaurant „Schwarzwaldhaus“ in Bernau bietet darüber hinaus einen weiteren Service – einige Gerichte werden auch versendet.

Die Corona-Pandemie hat auch die Gastronomie arg gebeutelt, seit Wochen sind Hotels und Restaurants geschlossen. Und die angekündigten Hilfen werden nur schleppend ausgezahlt, hört man immer wieder. So mancher Gastronom bietet in dieser Zeit Gerichte zum Mitnehmen an, aus finanzieller Sicht ist dies aber eher ein Tropfen auf den heißen Stein.

Schon während des ersten Lockdowns hatte Familie Goos, Inhaber des Restaurants „Schwarzwaldhaus“ in Bernau, am Wochenende Gerichte zum Abholen angeboten. Zu Beginn des erneuten Lockdown wurde das Angebot wieder aufgenommen. Mehr noch, von Gästen auf eine Lieferung auch über die Grenzen von Bernau hinaus angesprochen, wurde im Familienrat beschlossen, einige Gerichte zusätzlich zu versenden, sagte Juniorchef Daniel Goos.

Und so werden einige Speisen vakuumiert oder in Gläser eingeweckt auf die Reise geschickt, zwischen vier und acht Versendungen sind es in der Woche, so Goos. Empfänger sind in erster Linie Hotelgäste, die über den Newsletter des Schwarzwaldhauses von dem Angebot erfahren haben. Aber auch Gäste aus der Region nehmen gelegentlich bei Abholung von Gerichten gleich vakuumierte Speisen für die nächste Woche mit, berichtet Goos.

Der Abholdienst werde unterschiedlich frequentiert, sei aber alles in allem in Ordnung. Als „Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zum Normalbetrieb“, bezeichnete der Juniorchef das Angebot in finanzieller Hinsicht. Aber etwas ganz anderes ist den Inhabern wichtig: Die hohe Wertschätzung, die ihnen sowohl von der Bevölkerung als auch von den Gästen, die den Versandservice in Anspruch nehmen, entgegengebracht wird.

„Die Menschen sind dankbar und lassen und uns das spüren“. Unterschiedlich, aber unter dem Strich gut wird das Abholangebot freitags bis sonntags im Restaurant „Kamino„ in Häusern angenommen, sie seien zufrieden, sagte Stefanie Zumkeller, die das Restaurant mit Ehemann Iván Lagunas Romeo betreibt. Sie hätten viele loyale Stammkunden, die immer wieder im Restaurant zu Gast seien und nun das Angebot nutzten.

„Die Gäste zeigen sich solidarisch, das macht total viel Freude“, sagte die Gastronomin. Sie ergänzt: „Es ist schön, die Menschen wiederzusehen.“ Die Gäste kommen nicht nur aus Häusern und Umgebung, sondern auch aus Waldshut, Bad Säckingen und sogar aus Freiburg. Besonders gut angenommen wurde das Valentinstagsangebot, knapp 40 Valentinstagsmenüs wurden an einem Wochenende ausgegeben. Etwas wird spätestens am nächsten Wochenende neu sein: Essen kann mitgenommen werden, ohne das Müll anfällt. Denn man hat sich für ein Pfandsystem entschieden. Die Schalen, in denen die Gerichte ausgegeben werden, können innerhalb von 14 Tagen gereinigt zurückgegeben werden. „Wir alle sind verantwortlich für die Umwelt, wir müssen etwas tun“, begründete Zumkeller die Entscheidung für das System.

Schon seit Längerem ist Michael Stiegeler, Inhaber des Landgasthauses „Engel“ in Frohnschwand, im Besitz eines Food-Trailers. Und diesen nutzt er jetzt, um seine To-go-Gerichte anzubieten. Das Angebot variiert, es ist abhängig davon, was Stiegeler an eigenen Rindern und Schweinen schlachtet, die Speisekarte kann auf Facebook und Instagram eingesehen werden. Samstags und Sonntag steht Stiegeler mit seinem Food-Trailer auf dem Parkplatz des Landgasthauses, an drei weiteren Tagen ist er außerhalb unterwegs.

Sämtliche Gerichte auf der Speisekarte bietet Biagio Mezzero, Inhaber des Restaurants „Anema e Core“ in St. Blasien, zu den normalen Öffnungszeiten des Restaurants zum Mitnehmen an und das täglich. Viel Arbeit bedeutet das für den Gastronomen, denn seine Frau und er stemmen den Betrieb derzeit alleine, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Das Angebot werde am Wochenende recht gut angenommen, unter der Woche weniger, sagte er. Sehr gut verkauft werden aber die eingeschweißten Pizzas, die Mezzero an den Schmidts-Markt im Ort liefert.