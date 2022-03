von Thomas Mutter

Für ein Erinnerungsjubiläum fehlen noch zehn Jahre. Aber in Zeiten, in denen Kurort und Tourismus unter die Lupe genommen werden, sind auch 140 Jahre bedeutend. Zwei Männer, die aus der Chronik St. Blasiens nicht wegzudenken sind, finden sich per Zufall 1882 für zwei maßgebliche Investitionen, die das Fundament für einen Ganzjahreskurort bilden.

Gastronom investiert in Kurhaus

Der blutjunge Otto Hüglin aus Königschaffhausen am Kaiserstuhl erwirbt 1882 den Klostergasthof (später Klosterhof) und baut gegenüber – in den damaligen Zeiten eine kleine Sensation – den ersten Abschnitt eines Kurhauses mit allem Pomp und architektonischem Schnickschnack nach Art des sogenannten Schweizer oder auch Kurortstils. Der Zugewanderte war Gastronom, Kaufmann und Investor mit Leib und Seele, ohne an die Lorbeeren eines Kurortgründers zu denken. Er erkannte die Chancen der geschützten Tallage St. Blasiens und seines Klimas auf angenehmer Mittelhöhe des Schwarzwalds. Mit dem kurz danach voll ausgebauten Kurhaus wird er dem seiner Zeit gemäßen Anspruch an Ausstattung, Komfort und Niveau gerecht.

Der damalige Zulauf nach St. Blasien an prominenten und betuchten Gästen, nachdrücklich gefördert durch die bekannt gewordenen Sommeraufenthalte des badischen Großherzogpaars, bestätigt seinen kaufmännischen Mut und seine kurörtliche Großtat. Die Lorbeeren bleiben nicht aus: Ein Vierteljahrhundert nach dem Baubeginn des Kurhauses verleiht ihm der Gemeinderat die Würde eines Ehrenbürgers.

Heilstätte für Lungentuberkulose

Im selben Jahr eröffnet der aus Davos nach St. Blasien gekommene Arzt Paul Haufe seine (noch) kleine Heilstätte für Lungentuberkulose, die sich zum erfolgreichen Sanatorium entfalten wird. Mit dem Lungensanatorium war der ganzjährige Kurort gefestigt.

Die Zufallsgemeinschaft der beiden Kurortväter war nicht von eitel Wonne begleitet. Der Hotelier befürchtete durch das damalige Schreckenswort Tuberkulose Nachteile für die Erholungsgäste seines Unternehmens. Die von der Angst genährten Prognosen einer Kurortschädigung haben sich nicht bestätigt. Die mehr oder weniger überraschende Auflösung des Konzerns von Otto Hüglin in den 1920er-Jahren und der Wegzug des Hoteliers aus St. Blasien hatten wahrscheinlich allgemein-wirtschaftliche und persönliche Gründe.

Der Grabstein von Paul Haufe. | Bild: Thomas Mutter

Otto Hüglin starb mitten im Zweiten Weltkrieg 1943 in Freiburg, der ärztliche Kurortvater Paul Haufe bereits während des Ersten Weltkriegs 1917. Sein Grabstein hat bis heute zur Erinnerung und zum Gedenken die Zeiten und Umwälzungen überdauert – wenn auch an die Friedhofsmauer gestellt.