von Sebastian Barthmes

Einen freundlichen Empfang will St. Blasien allen Gästen bereiten, die sich über das touristische Angebot informieren wollen. Deshalb soll die Touristinformation im Haus des Gastes, die von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH betrieben wird, modernisiert werden. Hell und angenehm soll das Erdgeschoss werden. Mit einer neuen Planvariante hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einverstanden gezeigt.

Drei Varianten hatte ein Planungsbüro aus Freiburg dem Gremium bereits im vergangenen Jahr vorgelegt. Die Ideen hatten die Ratsmitglieder aber nicht vollkommen überzeugt, weshalb sie um eine vierte Variante baten, die das Beste aus den damals vorgelegten Ideen enthalten sollte. Das scheint nun gelungen zu sein.

Wie ein Bahnhofschalter

Derzeit verbreite die Touristinformation die Atmosphäre eines Bahnhofschalters, sagte Bürgermeister Adrian Probst. In Zukunft werde sie modern, hell und freundlich sein und den Gästen mehr als nur reine Information bieten. Der Entwurf sieht vor, dass sich die Touristinformation auf weitere Teile des Erdgeschosses ausdehnt: Dort, wo sie sich jetzt befindet, soll der Tresen für den Kundenkontakt stehen – er befindet sich hinter einer Glasabtrennung und kann deshalb abgeschlossen werden. Shopartikel können auf beweglichen Regalen und Podesten im Foyer präsentiert und nach Büroschluss in den abschließbaren Bereich geschoben werden.

Auf der Seite zum Kurpark hin sehen die Planer ein Büro vor, für das eine Wand eingezogen werden soll – der Fahrstuhl bleibt frei zugänglich. Außerhalb der abschließbaren Räume werden die Farben der Hochschwarzwald Tourismus GmbH ebenfalls präsent sein. Es soll verschiedene Sitzmöglichkeiten geben, außerdem schlagen die Planer ein Kunst-Foyer vor. Auch eine Kinderecke soll es in Zukunft geben.

Ein wenig Infomaterial auf Papier werden die Besucher wohl auch in Zukunft dort vorfinden, aber die Digitalisierung kommt mit dem Umbau auch in der Touristinformation an. So sieht der jetzt dem Gemeinderat vorgestellte Entwurf einen Informationsbildschirm und auch einen Touchscreen vor, auf dem beispielsweise über Veranstaltungen informiert werden kann.

Ein wesentlicher Wunsch der Mitarbeiter sei es gewesen, Lagermöglichkeiten zu erhalten – vor dem Einzug von ForstBW nutzte die HTG dafür Räume im Obergeschoss. Diesem Bedarf werde der neue Entwurf gerecht, sagte Bürgermeister Probst. Es werde ein „sehr aufgeräumtes und modernes Erdgeschoss geschaffen“, fasste er den aktuellen Entwurf zusammen.

Auf Zuschüsse angewiesen

Die Vorgaben des Gremiums hätten die Planer sehr gut umgesetzt, sagte Gemeinderat Fabian Schmidt und fragte nach, inwieweit der benachbarte Eberle-Saal in die Modernisierung einbezogen werden könne. Anpassungsarbeiten seien sinnvoll, antwortete der Bürgermeister. Was tatsächlich umgesetzt werden kann, werde sich noch zeigen – die Verwirklichung hänge von Fördermitteln und der Coronahilfe des Landes für die Kommunen ab. Vorbehaltlich solcher finanzieller Zusagen, stimmte der Gemeinderat geschlossen für den vorgestellten Umbauplan. Die Stadt wird für diesen Entwurf einen Förderantrag einreichen, kündigte Bürgermeister Adrian Probst an.