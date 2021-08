von Christiane Sahli

Das Literaturcafé der katholischen öffentlichen Bücherei in St. Blasien erfreut sich seit mehr als zwei Jahrzehnten großer Beliebtheit, zahlreiche Literaturkenner, nicht nur aus der näheren Umgebung, wurden für Vorträge gewonnen. Vor Kurzem übernahm der Germanist Klaus-Peter Schönfeld, der 37 Jahre am Kolleg Deutsch und Sport unterrichtete, die Leitung der Vortragsreihe. Er will an dem bewährten Konzept festhalten, aber auch neue Ideen einbringen.

Schon länger hatte Hildegund Hirt, die das Literaturcafé ins Leben gerufen und mehr als 20 Jahre lang geleitet hatte, mit dem Gedanken gespielt, die Leitung der Veranstaltungsreihe in andere Hände abzugeben. Ihr Wunschkandidat für die Nachfolge war Klaus-Peter Schönfeld, der schon seit vielen Jahren immer wieder Bücher im Literaturcafé präsentiert hatte. Und der sagte zu, allerdings erst nach seiner aktiven Zeit als Lehrer am Kolleg. Der Corona-Krise war es dann geschuldet, dass der Wechsel erst vor kurzer Zeit erfolgen konnte.

Er wolle an dem bewährten Konzept des Literaturcafés festhalten, sagt Klaus-Peter Schönfeld. Denn der Charakter des Literaturcafés mit Kaffee und Kuchen habe seinen besonderen Reiz. Die Veranstaltungen werden auch künftig an jedem letzten Donnerstag im Monat um 16 Uhr im Domhotel stattfinden. Als Referenten will Schönfeld in erster Linie Literaturkenner aus der Region gewinnen und dabei auch junge Menschen ins Boot holen. „Es liegt einiges an Potenzial brach“, ist er sich sicher. Thematisch möchte er die ganze Bandbreite der Literatur abdecken. Und im Falle längerfristiger Absagen steht er als „Ersatzmann“ bereit.

Neue Formate

Auch wenn er an Bewährtem festhalten will, hat Schönfeld doch auch einige Ideen für Neues. Während seiner Jahre am Kolleg habe ihm immer der Lesewettbewerb der Sechstklässler sehr am Herzen gelegen, sagt er, und fährt fort, er könne sich vorstellen, den Klassensiegern im Literaturcafé die Möglichkeit zu geben, ihre Lieblingsbücher vorzustellen. Dabei könnten drei oder vier Schüler an einem Nachmittag zu Wort kommen. Schönfeld denkt auch darüber nach, die Besucher einzubeziehen. Sie könnten ebenfalls Gelegenheit bekommen, über Bücher, die ihnen besonders am Herzen liegen, zu berichten – drei bis vier Buchvorstellungen bei einem Literaturcafé wären denkbar.

Das Programm

Das Programm bis Januar steht bereits fest. Am Donnerstag, 26. August, wird Susanne Noetzel-Öhler zu Gast sein, im September ist Holger Köpke als Referent vorgesehen. Es folgen Thomas Mutter (Oktober), aus der Schweiz kommen im November Margit und Adolf Jens Koemeda. Das neue Jahr beginnt mit einer Buchvorstellung von Bernhard Schmiedle.

Ausnahme

Im Dezember wird es in diesem Jahr kein Literaturcafé geben. Und das hat seinen Grund: Viele Jahre lang las Pater Peter Leutenstorfer in der Vorweihnachtszeit die Weihnachtsgeschichte „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma in bayerischen Dialekt, musikalisch umrahmt von Schülern des Kollegs. Und das nicht wie gewohnt im Domhotel, sondern im Kolleg. Die Lesung hatte ihren ganz eigenen Reiz.

Der Grund

Inzwischen hat Pater Leutenstorfer St. Blasien verlassen. Aus Respekt vor dem Pater werde man in diesem Jahr auf eine Weihnachtslesung verzichten, erklärt Schönfeld. Aber in Zukunft soll die Tradition der Weihnachtslesung fortgesetzt werden, wenn auch in anderer Form. Ideen dafür hat Schönfeld schon.

Die Initiatorin

Eines liegt dem neuen Leiter des Literarurcafés besonders am Herzen. Er möchte die Initiatorin Hildegund Hirt auch weiterhin mit in das Geschehen einbeziehen.