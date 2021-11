von Christiane Sahli

Mit einem teilweise neuen Vorstand nehmen die Freien Wähler St. Blasien die anstehenden Aufgaben in Angriff. In Zukunft will man vermehrt auf digitale Medien setzen, auch für weitere Aktivitäten gibt es bereits Ideen.

Der Wechsel an der Spitze der Freien Wähler St. Blasien hatte sich im vergangenen Jahr abgezeichnet, nachdem der Vorsitzende Ralf Weber angekündigt hatte, für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Zu seinem Nachfolger wurde Dominik Herr gewählt, neuer Schriftführer ist Albert Zähner, der Gaby Böhler-Nägele nachfolgt. Wiedergewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Christoph von Ascheraden und Kassierer Albert Tetzlaf. Den Vorstand komplettieren die Beisitzer Manfred Leber, Andreas Fritz, Jürgen Mayer, Gaby Böhler-Nägele, Matthias Brodmann und Ralf Weber.

Kurz fiel der Rückblick auf das Jahr 2020 aus, geplante Aktivitäten fielen der Corona-Pandemie zu Opfer. Aber im Hintergrund sei einiges gelaufen, so Weber. In seinem Bericht aus dem Gemeinderat sprach Christoph von Ascheraden die geplante Mehrzweckhalle an, die er als finanziellen Kraftakt bezeichnete. Dieses Projekt werde den finanziellen Spielraum der Stadt stark einschränken, wenn man zu der Halle ja sage, müsse man auf vieles andere, unter anderem Straßensanierungen, verzichten. In Sachen Hotelneubau auf dem „Krone“-Areal gebe es nichts Neues, ein „ultimatives Interesse“ des Investors sei nicht erkennbar.

In nächster Zeit wird man die Digitalisierung in den Blick nehmen, eine bessere Präsentation des Vereins ist das Ziel. Dafür soll eine Internetseite gestaltet werden, Auftritte in sozialen Medien sind geplant. „Die Zukunft steckt in diesen Dingen“, erklärte Weber im Rahmen dessen. Weitere Vorschläge sind Stammtische zu bestimmten Themen, eine Führung durch den Windberghof, gegebenenfalls im Rahmen einer Familienwanderung, Informationen über Kolleg und Fürstabt-Gerbert-Schule, insbesondere was pädagogische Konzepte, verlässliche Schulbetreuung und Integration von Flüchtlingskindern betrifft, sowie eine Forstbegehung. Älteren Menschen den Einstieg in neue Medien näherzubringen, wurde ebenfalls ins Gespräch gebracht.

Wie schon so oft, werden die Freien Wähler dem Wildgehege auch in diesem Jahr eine Spende zukommen lassen. 300 Euro sollen für Sanierung oder Neuanschaffung von Spielgeräten verwendet werden.

Aus den Reihen der Versammelten wurde die Mitgliederwerbung angemahnt. Es gelte, bereits jetzt Menschen zu begeistern und nicht erst vor der nächsten Kommunalwahl hektisch nach Kandidaten zu suchen, hieß es. Ansprechen will man in diesem Zusammenhang auch die jungen Menschen, die bei der Kommunalwahl auf der Liste der Freien Wähler kandidiert hatten.