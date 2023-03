In St. Blasien, Bernau und Höchenschwand gibt es Gottesdienste und weltliche Feiern zum Weltgebetstag am 3. März

Über Konfessionsgrenzen hinweg begehen Menschen in aller Welt am 3. März den Weltgebetstag. Unter dem Motto „Glauben bewegt“ stehen Frauen aus Taiwan im Mittelpunkt. In seiner mehr als 130-jährigen Geschichte hat sich der Weltgebetstag