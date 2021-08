von Sebastian Barthmes

Fröhliche Stimmung und Gewusel hat fünf Tage im Helmut-Hofmann-Stadion in St. Blasien geherrscht: 30 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren spielten mit Bällen, warfen Körbe oder schossen Tore und waren auch beim Krafttraining voll bei der Sache. Für dieses zweite Sportcamp haben vier Vereine kooperiert.

Die Organisation

Fünf Sportarten, das Krafttraining im Fitnessstudio und eine ganze Reihe kleinerer Spiele – vielfältig war das Programm, das die Helfer der Vereine auf die Beine gestellt hatten. Weil alle Vereine über lange Erfahrung verfügen, konnte die Organisation des Sommercamps auch in verhältnismäßig kurzer Zeit erfolgen, sagten Florian Girgis vom Tennisclub St. Blasien und der Vorsitzende des Sportvereins St. Blasien, Gerhard Kappenberger. Denn lange sei nicht klar gewesen, ob eine solche Veranstaltung in diesem Sommer überhaupt möglich sein würde.

Das Programm

Als sich die angemeldeten Jungen und Mädchen am ersten Tag versammelten, war alles fertig und geplant. Von 9 bis 16 Uhr hatten die Teilnehmer ihren Spaß in den verschiedenen Sportarten. Die Kinder, in drei gleich große Gruppen eingeteilt, mussten sich nicht für eine Sportart entscheiden. Durch den regelmäßigen Wechsel spielten sie alle Fußball, Tennis, Tischtennis, Volleyball und Basketball. Die Teilnehmer konnten sich zudem auf die Prüfung zum Deutschen Sportabzeichen vorbereiten, das an einem der Tage ebenfalls abgenommen wurde.

Die Betreuer

Der Einsatz der Vereine war groß: Neben dem Organisationsteam gab es vier Übungsleiter und zudem auch verschiedene Fachkräfte, also Inhaber von Trainerlizenzen. Denn den kooperierenden Vereinen (Sportverein St. Blasien, Skiclub St. Blasien, Tennisclub St. Blasien und Sportverein Kolleg) sei es darum gegangen, ein Angebot mit hoher Qualität zu bieten, sagt Kappenberger.

Motiviert

„Es war eine sehr angenehme Gruppenatmosphäre“, sagt Kappenberger, und Girgis ergänzt, man habe die Freude der Kinder, sich nach der langen Corona-Zeit endlich wieder bewegen und mit Gleichaltrigen zusammen sein zu können, deutlich gesehen. Die Jungen und Mädchen seien sehr motiviert und auch körperlich gefordert gewesen.

Aufgabenteilung

Dafür, dass Spaß und Kurzweil herrschen, war eine klare Aufgabenteilung der Mannschaft im Hintergrund notwendig: Girgis kümmerte sich beispielsweise um das Mittagessen, das von einem Restaurant gesponsort wurde, und auch um Transportmöglichkeiten. Der Skiclub-Vorsitzende Jürgen Längin hatte unter anderem die Finanzen im Blick.

Turniere als Abschluss

Zu Ende ging die fröhlich-sportliche Woche mit einem Turniertag am Freitag. Die Teams traten beispielsweise beim Prellball gegeneinander an. Im Anschluss wurden die Sieger nach dem gemeinsamen Grillfest am Nachmittag gefeiert.