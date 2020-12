von Karin Steinebrunner

Schon zu einer angenehmen Tradition geworden ist die jährliche Spendenübergabe der Sparkasse St. Blasien an Vereine und Institutionen aus der Region. In diesem Jahr musste zwar nicht die Zuweisung von Spenden, aber das anschließende Beisammensein coronabedingt entfallen. Ersatzweise wurde stellvertretend für alle Spendenempfänger dem Empfänger der höchsten Spende von 2500 Euro, der Bergwacht Menzenschwand, zum Bezug ihrer neuen Bergrettungswache, der symbolische Spendenscheck für alle Spenden in der Gesamthöhe von 13.000 Euro zu übergeben.

Görwihl Die geplante Sanierung der Albtalstraße hat es ins Internet geschafft Das könnte Sie auch interessieren

Zu dieser Spendenübergabe am Gebäude der neuen Bergrettungswache erschienen neben Gerhard Behringer und Bernd Vogelbacher von der Sparkasse Peter Böhler und Burkhard Wild von der Bergwacht Menzenschwand sowie Adrian Probst in seiner Funktion als Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald und St. Blasier Bürgermeister. Probst betonte, dass ohne die großzügige Unterstützung des Landes Baden-Württemberg dieses Projekt nicht finanzierbar gewesen wäre. Er lobte auch die Partner vor Ort, die in herausragender Weise mitgezogen hätten.

Gerhard Behringer hob seinerseits darauf ab, das Geldinstitut habe sehr gerne gerade dieses einzigartige Projekt bei der Spendenvergabe oben angestellt, nicht zuletzt weil es wesentlich zur Unterstützung der Arbeit der Bergwacht im gesamten Geschäftsgebiet beigetragen habe.

St. Blasien Bereit für die Zukunft ist der Verein Kino und Kultur aus St. Blasien nun mit einer neuen Leinwand Das könnte Sie auch interessieren

Die Spenden, die von dem öffentlich-rechtlichen Unternehmen verteilt werden konnten, setzen sich zum einen zusammen aus der im Jahr 2007 gegründeten und im Jubiläumsjahr 2009 der Öffentlichkeit und den Vereinen am Ehrenamtsabend vorgestellten Stiftung der Sparkasse St. Blasien, zum anderen aus der PS-Lotterie. Letztere ist eine Verlosung, bei der die Kunden Lose erwerben können.

Ein wesentlicher Betrag aus dieser Lotterie aber wird gemeinnützigen Projekten im Geschäftsgebiet zur Verfügung gestellt. Aus diesem Topf konnte die Sparkasse St. Blasien in diesem Jahr 8500 Euro verteilen, aus der Stiftung kam zusätzlich ein Betrag von 4500 Euro.

Diese Vereine und Einrichtungen können sich freuen

Diese insgesamt 13.000 Euro verteilen sich neben den 2500 Euro für die Bergwacht auf elf weitere Antragsteller in absteigender Höhe: den Sportverein Höchenschwand für den Bau einer Flutlichtanlage, die Kindertagesstätte Höchenschwand für ein Bodentrampolin, den Sportverein Häusern für Präsentationsanzüge, die Bergwacht Höchenschwand für Dienstkleidung, den Musikverein Menzenschwand zum Kauf von Instrumenten, den Verein zur Förderung der Geschichte der Grafschaft Hauenstein zur Anbringung des Einungswappens am alten Rathäusle in Wolpadingen, den Musikverein Schluchsee für den Instrumentenkauf, die Freunde des Waldfreibads Häusern-Höchenschwand zum Kauf eines Mariners, die Skizunft Bernau für Vereinspullis, die Waldorfinitiative Dachsberg für den Bau eines Gartenhauses und den Tennisclub Menzenschwand für die Tennisplätze.