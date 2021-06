von Karin Steinebrunner

Geschäftiges Treiben herrscht momentan im St. Blasier Hotel „Villa Kehrwieder“. Wieder einmal wird in der idyllischen Schwarzwaldkulisse ein Film gedreht. Diesmal ist es das Diplom-Abschlussprojekt von Junus Baker, eines Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Mitgebracht hat er ein Produktionsteam aus rund 40 Mitstreitern, teilweise von befreundeten Hochschulen in Stuttgart, Weimar und Berlin, teilweise aus dem eigenen Umfeld, um die erste von geplanten acht Folgen einer Spielfilmserie zu drehen.

Das Projekt

„Nach dem Grundstudium habe ich mich unter sechs möglichen Kategorien auf dem weiteren Studienweg für die Sparte Serie entschieden“, erläutert der angehende Filmproduzent. Für die Diplomarbeit gehe es darum, einen Stoff zu entwickeln, Figuren und Geschichte auszuarbeiten und schließlich einen ersten Teil filmisch umzusetzen.

Die Idee

Als Kind sei er ein Fan der bekannten Krimiserie „Die drei Fragezeichen“ mit jugendlichen Detektiven gewesen. Eine ähnliche Geschichte, aber mit den Möglichkeiten und den Problemen von heute, schwebte ihm vor. Mit zwei Kommilitonen, der Autorin Olivia Helmlinger und dem Regisseur Jonathan Behr, machte er sich an die Konzeption. Ausgehend von dem Hotelmotiv als Zentrum wollte er auch das Spannungsfeld zwischen Schwarzwaldidylle und problematischer Umwelt einbeziehen.

Gefunden hat Behr den idealen Drehort bei einer Wandertour durch den Schwarzwald. „Wir erfahren hier im Hotel ein unglaubliches Entgegenkommen und in der gesamten Region eine großartige Gastfreundschaft“, sagt Kommilitonin Nadia Zimmermann, die neben Tristan Schneider und Simon Schulz als Mit-Producer tätig ist. Hinzu kommen noch Bo-Christian Riedel-Petzold als fotografischer Direktor und Sonja Schreiber, die für das Produktionsdesign verantwortlich ist. Als Schauspieler hat das Team junge Profis aus Berlin gewonnen, die sich auf diese Weise ehrenamtlich für die Nachwuchsförderung engagieren.

Der Hintergrund

In zwölf Drehtagen in St. Blasien, dem in Hinterzarten gelegenen Bauernhof und im Studio der Hochschule in Ludwigsburg soll die erste, 25-minütige Folge der geplanten Serie entstehen. Letztlich sei es eine recht dunkle Geschichte geworden, verrät Junus Baker, eine Geschichte über eine Zeit latenter Überforderung angesichts des Wustes von Möglichkeiten, mit denen sich junge Erwachsene am Ende ihrer Schulzeit konfrontiert sehen.

Die Handlung

Die Freunde Emmalyn genannt Lyn, Page, Krizzl und Moe sind vier solcher junger Erwachsener, die zwischen Schulabschluss und weiterem Lebensweg hängen. Lyn jobbt nach abgebrochenem Studium als Putzkraft im Hotel ihrer Eltern. In den Hotelzimmern abwesender Gäste räumt sie auf – und wirft dabei ganz ungeniert einen Blick in das Leben der fremden Menschen weit über die Zimmergrenzen hinaus. Anhand der Spuren, die diese Menschen im Internet hinterlassen, erfährt sie viel, die Informationen fliegen ihr nur so zu – auch solche über Moes neue Freundin, was dieser allerdings als Grenzüberschreitung verurteilt.

Eine Verschwörung entspinnt sich

Als im Zusammenhang mit einer von Lyn im Hotel ausgespähten Frau ein mysteriöses Massaker auf einem nahen Bauernhof geschieht, entdecken Lyn und ihre Freunde eine Verschwörung, die nicht nur das soziale Gefüge im Dorf, sondern im ganzen Land bedroht. Aus dem Ohnmachtsgefühl, zu sehen, dass ihre Welt gerade gegen die Wand fährt, aber keine Chance zu haben, etwas dagegen zu tun, erwächst nach und nach ein Hoffnungsschimmer, etwas gefunden zu haben, wofür es sich zu kämpfen lohnt.

Die Perspektive

Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive Lyns, wodurch deren Utopie einer liberalen Gesellschaft aufscheint, in der Homosexualität, Migrationshintergründe, Patchworkfamilien, nicht-monogame Beziehungen, Behinderungen oder psychische Erkrankungen für sie Normalitäten darstellen, mit denen sie ganz natürlich umgeht.

Die Technik

Da nicht alle Protagonisten diese Einstellung teilen, werden Probleme wie Sexismus, Rassismus und Homophobie ebenfalls zum Thema. Zudem wirkt sich die Erzählperspektive auch auf die Gestaltung aus. Die Welt wird nicht dargestellt, wie sie tatsächlich aussieht, sondern wie die Figuren die Welt und sich darin sehen und fühlen. Dazu werden auch Stilmittel der Youtube-Szene eingearbeitet. Die Grenzen zwischen On- und Offlinewelt verschwimmen. Dabei werden die Schritte, die Lyn in Richtung ihres eigenen Ichs geht, gekoppelt an die Ermittlungsschritte und Gefahrensituationen, die sich aus den Bauernhofereignissen und deren verschwörungstheoretischem Hintergrund ergeben.