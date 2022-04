Im Albtal ist am Montagmorgen ein Brand in einem Silo eines holzverarbeitenden Betriebes im Albtal entdeckt worden.

Vermutlich hatte sich bereits am Wochenende ein Schwelbrand in dem Sägespänesilo entwickelt, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt.

Die Löscharbeiten gestalteten sich langwierig. Die Feuerwehr war den ganzen Montag damit beschäftigt. Der Rettungsdienst war ebenfalls an der Brandstelle im Einsatz.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.